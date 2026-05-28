Cilengua celebra el Congreso Internacional 'Territorios compartidos. Palabra, imagen, refracciones y distorsiones'

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, a inaugurado hoy, día 28, el Congreso Internacional ‘Territorios compartidos. Palabra, imagen, refracciones y distorsio - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez, y la vicerrectora de Internacionalización de la UR, Carmen Novo, ha inaugurado hoy, día 28, el Congreso Internacional 'Territorios compartidos. Palabra, imagen, refracciones y distorsiones', que tiene lugar del 27 al 29 de mayo en San Millán de la Cogolla y Logroño.

El congreso tiene como objetivo fundamental el estudio de las múltiples relaciones que se han establecido a lo largo de todos los periodos de la literatura española entre la palabra y la imagen, entre las que caben, entre otras muchas, relaciones de complementariedad, amplificación, oposición y distorsión, que generan una rica variedad de matices y de maneras de enfrentarse al hecho literario.

Esta reunión científica está organizada por el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (CILENGUA) de la Fundación San Millán de la Cogolla, junto con la colaboración del Grupo de Investigación TESORO y el Departamento de Filologías Hispánica y Clásica de la Universidad de La Rioja, así como el Vicerrectorado de Política Científica y el del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra.

El Congreso Internacional 'Territorios compartidos. Palabra, imagen, refracciones y distorsiones' está coordinado por Almudena Martínez, de Cilengua-Fundación San Millán y Juan Manuel Escudero Baztán y Rebeca Lázaro Niso, de la Universidad de La Rioja. Programa y más información: https://www.cilengua.es/convocatorias/congreso- internacional-territorios-compartidos-palabra-imagen-refracciones-y-distorsiones/