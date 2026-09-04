Cinco heridos en un accidente de tráfico por salida de vía en San Vicente de la Sonsierra

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico, a las 15,12 horas, por salida de vía de una furgoneta en el punto kilométrico 9 de la LR-318 en San Vicente de la Sonsierra, según ha informado el SOS Rioja 112. Han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y a Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.