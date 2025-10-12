Cinco imágenes de La Rioja pasan a la final estatal en el V certamen de fotografía en Instagram 'Mi Rincón Favorito'

Mosaíco de fotografías de La Rioja finalistas del concurso Mi Rincón Favorito - MI RINCÓN FAVORITO

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco instantáneas tomadas en La Rioja optan al primer premio nacional en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram 'Mi Rincón Favorito'.

Los finalistas han puesto el foco en la Rioja Alta del Tirón -Cuzcurrita del Río Tirón-; en el eje del Ebro -Logroño y Alfaro-; y en el Alto Cidacos -Arnedillo y Enciso-, componiendo un recorrido que va de los viñedos y cascos históricos de la Rioja Alta a las sierras del Sistema Ibérico y los sotos del Ebro. Los autores fijaron el objetivo en los enclaves que, a su juicio, merecía la pena destacar en cada territorio.

Son imágenes que combinan ribera, valle y ciudad: los sotos del Ebro en Alfaro al atardecer; Arnedillo enmarcado por hojas doradas en el valle del Cidacos; la iglesia barroca a orillas del Tirón en Cuzcurrita del Río Tirón; una figura de dinosaurio en Enciso bajo un cielo de circumpolares en el Alto Cidacos; y la concatedral de Santa María de La Redonda en Logroño, con juegos de luz y sombra en la plaza.

Predominan composiciones de luz muy cuidadas -contraluces, horas doradas y azules y cielos encendidos-, con encuadres que alternan detalle patrimonial y paisaje de ribera y valle.

El conjunto equilibra iconos reconocibles y rincones menos transitados y traza un retrato de La Rioja, de los sotos del Ebro y el Tirón a los pueblos del Cidacos y la capital.

Las instantáneas competirán con las finalistas del resto de comunidades autónomas por los cinco premios principales -500 euros al ganador, 400 euros al segundo, 300 euros al tercero, 200 euros al cuarto y 100 euros al quinto-, además de diez accésits de 50 euros. Además, el certamen agrupa 18 concursos locales que este año han repartido más de 5.000 euros. En total, 'Mi Rincón Favorito' distribuirá 7.400 euros en 2025, con más de 4.000 imágenes presentadas.

El anuncio de los trabajos premiados a nivel nacional tendrá lugar el 16 de octubre.