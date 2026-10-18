Cinco imágenes de La Rioja pasan a la final estatal en el sexto certamen de fotografía en Instagram "Mi Rincón Favorito" - MI RINCÓN FAVORITO

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco fotografías tomadas en La Rioja optan a los premios nacionales de la sexta edición del certamen fotográfico en Instagram "Mi Rincón Favorito". La selección reúne dos imágenes de Alfaro y otras tres tomadas en Briñas, Logroño y Navalsaz.

Los participantes han retratado paisajes naturales y agrícolas, patrimonio histórico, arquitectura tradicional y escenas urbanas para mostrar distintas perspectivas de la comunidad.

Alfaro aparece en dos composiciones muy diferentes -obra ambas de Natxo Jiménez-, una construida a partir de las siluetas de una arboleda al caer la tarde y otra centrada en su patrimonio monumental, con torres, tejados y numerosos nidos de cigüeña recortados contra el cielo.

Briñas aporta un paisaje de ribera dominado por los reflejos de los árboles y las nubes sobre el agua, obra de Pilar Quiroga.

Logroño, de la mano de Joaquín Fernández, introduce la imagen más urbana de la selección, transformando los andamios y las grandes mallas de colores de un edificio en rehabilitación en el motivo principal de la fotografía.

Navalsaz completa el conjunto con una escena de arquitectura tradicional en piedra, en la que dos niños aparecen integrados en una estrecha calle del municipio, una imagen de Blanca Lorza.

Las instantáneas riojanas, que pueden consultarse a través del siguiente enlace, competirán con las finalistas del resto de comunidades autónomas por los cinco premios principales -500 euro al ganador, 400 euro al segundo, 300 euro al tercero, 200 euro al cuarto y 100 euro al quinto-, además de diez accésits de 50 euro.

Asimismo, el certamen agrupa trece concursos locales que este año han repartido 3.900 euro. En total, la sexta edición de "Mi Rincón Favorito" distribuirá 5.900 euro en 2026, con más de 2.400 imágenes presentadas.

La organización irá dando a conocer, hasta el domingo 11 de octubre, las selecciones de cada comunidad autónoma a través de www.mirinconfavorito.com y de sus perfiles en Facebook e Instagram. El anuncio de los trabajos premiados a nivel nacional tendrá lugar el 15 de octubre.