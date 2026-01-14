Cinco millones de cupones de la ONCE llevarán el centenario de la DOCa Rioja por España para el sorteo del 27 de enero - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5 millones de cupones de la ONCE llevarán los paisajes de la DOCa Rioja por toda España gracias al trabajo de los más de 21.000 vendedores de la entidad, 120 de ellos en La Rioja, para que todo el mundo pueda conocer, por dos euros, las maravillas de nuestra Denominación de Origen en un año muy especial, su centenario.

Este miércoles se ha presentado en la sede del Consejo Regulador el cupón que la ONCE dedica a dicha celebración que se sorteará el próximo 27 de enero y que ya está a la venta. La presidenta de la DOCa Rioja, Raquel Pérez, ha agradecido a la ONCE hacer a la DOCa presente en este cupón y formar parte de "un proyecto tan bonito" a través de una entidad "que representa muchos valores".

Valores que, como ha indicado, "son necesarios en esta sociedad. Uno de ellos es el tiempo "porque sois una institución consolidada que lleva ya décadas, al igual que nuestra Denominación". Pero también valores de "colectivo y de unidad".

Además ha destacado la importancia de convertir las adversidades en oportunidades, como hace la ONCE, "a veces en tiempos difíciles" y lo que desde la DOCa Rioja también "intentamos hacer".

EL CUPÓN DE LA ONCE, "LA GUINDA" DEL CENTENARIO

Como ha recordado Pérez, en este 2025 y hasta febrero de 2025 la DOCa Rioja celebra su centenario y aunque como ha indicado "hemos realizado muchos actos y hemos recibido muchos reconocimientos", el cupón de la ONCE será "la guinda a nivel nacional".

Este cupón "nos permitirá llevar nuestro nombre a millones de personas de toda España". Para Rioja, conocida como la primera denominación de España, "es un orgullo que llevéis nuestro centenario por todo el país".

Por su parte, Belén González Herrero, delegada de la ONCE, junto a Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja ha asegurado que para la ONCE es "un orgullo que nuestro cupón lleve una imagen tan hermosa".

"Cada vez que llevamos un cupón riojano nos encanta porque La Rioja que es pequeña se ve en toda España". Así las cosas, ha indicado, "se podrán repartir cinco millones de cupones, una gran difusión de nuestro Consejo Regulador que va a despertar mucho interés en toda la ciudadanía española".

Además ha deseado que los premios de este cupón "que son muchos" puedan caer en las familias que más lo necesitan.

UN CUPÓN QUE CUENTA "NUESTRA HISTORIA"

"Este cupón cuenta nuestra historia, reparte premios y alegrías y ayuda también a la integración de los trabajadores de la ONCE". Por eso, añade, "que nos ayudéis es un orgullo".

La delegada también ha recordado que desde la ONCE se ayudan a 620 familias riojanas con personas con discapacidad visual, que buscan trabajo, o a ancianos que pierden la visión y necesitan una ayuda asistencial. Todo esto es gracias a este cupón". "Gracias por llevar vuestra imagen a todos nuestros 5 millones de cupones porque no se va a devolver ninguno", ha finalizado.

CUPÓN DIARIO DE LA ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.