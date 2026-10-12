'Cine con Rioja' traerá entre octubre y noviembre al CCR cinco películas con coloquio y copa de vino

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LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) organiza el ciclo 'Cine con Rioja', que se celebrará en el botellero del centro los lunes, del 19 de octubre al 16 de noviembre, a las 18 horas. Las películas se proyectarán en VOSE y narran historias relacionadas o ambientadas en el mundo del vino y su cultura.

Este ciclo invita a observar el vino a través de la gran pantalla con cinco miradas donde el vino y la cultura audiovisual se entrelazan para hablar de identidad, pasiones, suspense y complejidades humanas.

Son cinco películas de ayer y de hoy, de géneros muy diferentes, que van de la tragicomedia a la comedia negra, del drama contemporáneo al cine de autor y al thriller clásico.

Todas se proyectan en versión original con subtítulos en español y, tras cada sesión, se sirve una copa de vino Rioja para comentar la película.

Las entradas se pueden adquirir por 5 euros en centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es. El abono completo, que da acceso a las cinco proyecciones, cuesta 15 euros en la misma página web.

LAS PELÍCULAS.

La selección de películas corre a cargo de la consultora cinematográfica FC35, responsable de otros proyectos como la programación de la Filmoteca de La Rioja y el Festival ACTUAL, y cofundadora de Cines Embajadores Logroño.

El recorrido arranca con la tragicomedia 'El secreto de Santa Vittoria', protagonizada por Anthony Quinn, y continúa con 'Otra ronda', Óscar a la mejor película internacional en 2021.

Le siguen 'La isla de Bergman', estrenada en el Festival de Cannes de 2021, y 'El extraño viaje', historia de nuestro cine dirigida por Fernando Fernán Gómez con Carlos Larrañaga y Lina Canalejas. El ciclo se cierra con el clásico del suspense 'Encadenados', de Alfred Hitchcock con Cary Grant e Ingrid Bergman.

OTRAS ACTIVIDADES DEL CCR.

'Cine con Rioja' se suma a la programación con la que el CCR afronta el último trimestre del año. Entre las propuestas destaca la nueva temporada de las catas '¿A qué sabe Rioja?', organizadas junto a la Asociación de Sumilleres de La Rioja y guiadas en esta ocasión por José Ramón Jiménez Berger, 'El Educador en Vinos'. Habrá además más sorpresas a lo largo de la temporada.

El centro ofrece también cuatro exposiciones: la muestra permanente 'La Familia del vino', con archivos fotográficos de bodegas centenarias de Rioja; 'El vino como pretexto en el cubismo', con obras cubistas de la Colección Vivanco; 'Colección Altadis 01', un recorrido por las obras de arte contemporáneo ganadoras de los premios Altadis entre 2000 y 2003; y, a partir del 16 de octubre, la nueva exposición itinerante 'Trashumanteees'.

El Centro de la Cultura del Rioja abre sus puertas desde octubre en horario de invierno: de lunes a jueves, de 9 a 14 y de 17a 21 horas; y de viernes a domingo y festivos, en horario ininterrumpido de 9 a 21 horas.