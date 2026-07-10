Cine Yelmo emitirá en directo el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial en Logroño

Cines Yelmo emite en director el España-Bélgica este viernes - CINES YELMO

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cine Yelmo continúa llevando la emoción del Mundial a sus salas. Tras haber acompañado a la Selección Española en pantalla grande desde la fase de grupos y durante los octavos de final, la exhibidora proyectará, también en Logroño, ahora en directo el partido de cuartos de final entre España y Bélgica, que se celebrará este viernes 10 de julio, a las 21,00 horas, hora peninsular.

El encuentro podrá seguirse en todos los cines Cine Yelmo, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de vivir cada jugada, cada gol y cada momento decisivo en pantalla grande, con la calidad de imagen y sonido de sus salas y en un ambiente pensado para disfrutar en comunidad. Las entradas ya están a la venta a través de www.cineyelmo.com, y la app de Cine Yelmo, con diferentes modalidades adaptadas a cada formato de sala.

En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada + menú de palomitas y refresco por 8,30 euro. Además, en las salas Premium estará disponible una opción con menú Premium por 14,30 euro, mientras que los cines Luxury contarán con un pack específico de entrada + menú Luxury por 21,30 euro.

Esta iniciativa se enmarca dentro de +Que Cine, la ventana de contenido alternativo de Cine Yelmo, con la que la compañía amplía su programación más allá de los estrenos cinematográficos e incorpora grandes eventos deportivos, musicales y culturales a la gran pantalla.