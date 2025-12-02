Un ciudadano se encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía Nacional

Archivo - Coche de Policía Nacional - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hecho entrega de un bolso bandolera conteniendo en su interior diversos efectos y 3.150 euros en efectivo, que había sido perdido por su propietario en una calle de Logroño. Un ciudadano, que caminaba por esa zona encontró el bolso bandolera con todos los efectos que portaba, comprobando que en su interior había una importante cantidad de dinero, y se dirigió a la sede de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, para hacer entrega de dicho bolso con todo su contenido.

La Policía Nacional tras documentar la entrega de la bandolera por el ciudadano, y analizar la documentación que se encontraban junto a los 3.150 euros, realizó las gestiones pertinentes para la localización del propietario, a quien se le hace entrega documentada de dicha bandolera con todos sus efectos en el interior.

El propietario de la bandolera ha solicitado los datos del ciudadano que hizo la entrega, para agradecérselo. La Policía Nacional recuerda que apropiarse de objetos de valor encontrados, que tienen dueño desconocido puede constituir un delito de apropiación indebida, con la consiguiente responsabilidad penal y civil.