El CJCC de Calahorra organiza una Jornadas de Puertas Abiertas por el Día Internacional del voluntariado

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra celebrará un año más el Día Internacional del Voluntariado "y lo hacemos en colaboración con la Federación Riojana de Voluntariado Social, de la que formamos parte activa".

Este año, la conmemoración adquiere un carácter especial: durante los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre "abrimos nuestras puertas para que cualquier persona pueda descubrir de cerca qué significa participar y por qué el voluntariado transforma tanto a quienes ayudan como en el entorno que lo realizan".

A lo largo de estas jornadas, los jóvenes interesados podrán visitar la sede del CJCC, conocer los distintos programas de voluntariado juvenil y descubrir cómo implicarse en proyectos comarcales y europeos. "Nuestro equipo técnico y voluntario estará disponible para resolver dudas, acompañar en la inscripción y mostrar cómo cada pequeño gesto construye algo grande".

El CJCC quiere poner en valor "el compromiso y la generosidad de todos los jóvenes voluntarios y voluntarias que, día tras día, han contribuido a mejorar la vida de la comarca de Calahorra".

Además, el 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, "celebraremos una jornada interna de agradecimiento junto a nuestros voluntarios y voluntarias: un espacio íntimo de encuentro, reconocimiento y celebración por todo el esfuerzo acumulado durante este año 2025. Es nuestra manera de devolver una parte de todo lo que ellos y ellas dan".

El CJCC agradece el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud, cuya colaboración es esencial para el buen desarrollo de estas Jornadas de Puertas Abiertas. Su respaldo permite que cada vez más jóvenes descubran el voluntariado como una experiencia de aprendizaje y empoderamiento.