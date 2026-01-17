El CJCC organiza una formación gratuita sobre voluntariado, asociacionismo e inteligencia emocional para jóvenes de la comarca - CJCC

LOGROÑO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra comienza el año con una nueva formación dirigida a jóvenes interesados en el voluntariado, la participación juvenil y el funcionamiento de las organizaciones sin ánimo de lucro. La actividad se desarrollará los días 23 y 24 de enero en el albergue de Cornago y contará con un máximo de 25 personas participantes.

Durante las jornadas se revisarán los derechos y obligaciones de las personas voluntarias, qué es una asociación, cómo se organiza y cuáles son las distintas formas de participación posibles. La formación contará con la colaboración de psicólogas formadoras del Consejo de la Juventud de España.

Uno de los ejes centrales de la formación será la inteligencia emocional aplicada a la gestión de equipos, una competencia clave para el buen funcionamiento de grupos de voluntariado y asociaciones juveniles.

La formación es completamente gratuita y todas las personas asistentes recibirán un certificado oficial de asistencia, que acredita las competencias adquiridas a través del voluntariado.

Desde el CJCC "agradecemos la colaboración del Consejo de la Juventud de España y del Instituto Riojano de la Juventud, cuyo apoyo hace posible el desarrollo de esta actividad formativa en La Rioja".

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de los canales habituales: coordinacion@consejojuventudcalahorra.com.