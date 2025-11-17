Clavijo, protagonista del Boletín de Loterías y Apuestas del Estado

Archivo - Pueblo de Clavijo en La Rioja - LA RIOJA TURISMO - Archivo

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Clavijo aparece en el último número del Boletín de Loterías y Apuestas del Estado, en un artículo titulado 'Clavijo, donde los valles cuentan historias', que se enmarca en el sorteo de la Lotería Nacional del pasado 18 de septiembre, siendo una nueva oportunidad de promoción de la localidad en toda España.

El texto destaca la significativa inclusión de Clavijo en este sorteo, lo que supuso una oportunidad única para dar a conocer el municipio y su patrimonio histórico a través de 6 millones de décimos.

Este homenaje en el Boletín de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) no solo pone en valor el patrimonio de Clavijo, sino que también ayuda a proyectarlo a un público más amplio.

El Boletín de SELAE, con una tirada mensual de 15.000 ejemplares, se distribuye entre los cerca de 12.000 puntos de venta de loterías de todo el país: administraciones y puntos mixtos como bares y cafeterías.

Además, se envía a colaboradores, patrocinadores y medios de comunicación. Por otro lado, el boletín está disponible de manera gratuita en formato PDF en la página web de Loterías, lo que garantiza una difusión aún mayor.

El artículo también subraya la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, una de las zonas más destacadas de La Rioja, que fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2003.

Este área natural, con su impresionante geografía de cañones y desfiladeros, alberga una rica biodiversidad, con diversas especies de rapaces que sobrevuelan el paisaje.

La pertenencia de Clavijo a este entorno natural señala la interrelación entre su patrimonio histórico y su belleza paisajística, ofreciendo una experiencia única a quienes visitan la zona.

La difusión nacional del sorteo es valorada por el Ayuntamiento de Clavijo como una oportunidad para reforzar su estrategia de promoción como destino turístico cultural y medioambiental.

Fuentes municipales señalan que la aparición en el Boletín de SELAE, no solo aporta prestigio, sino que impulsa un reconocimiento asociado a la naturaleza y el patrimonio que puede traducirse en un mayor flujo de visitantes durante todo el año.