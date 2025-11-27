El Club Deportivo Alfaro recauda 250 euros y 15 kilos de comida para el Banco de AlimentosBanco de Alimentos

El Club Deportivo Alfaro recauda 250 euros y 15 kilos de comida para el Banco de Alimentos - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del partido entre el Club Deportivo Alfaro y el Tudelano, celebrado el domingo pasado en La Molineta, el club riojano organizó una recogida de dinero y alimentos a la entrada del recinto deportivo.

Los aficionados que se dieron cita en este evento aportaron un total de 250 euros y 15 kilos de comida para el Banco de Alimentos de La Rioja.

La entidad benéfica agradece este nuevo gesto solidario del club alfareño en su trayectoria por la categoría de Segunda RFEF, en la que se halla compitiendo una temporada más.