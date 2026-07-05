El Club Náutico de El Rasillo celebrará el próximo 11 de julio una jornada de deporte y música

El Rasillo - Classic Fiesta Ochentera y Travesía a nado - RADIO RIOJA

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sábado, 11 de julio, el Club Náutico de El Rasillo va a maridar, de una forma increíble, deporte, gastronomía popular y música ochentera. Y es que, en una misma jornada, se celebrará la tradicional travesía a nado, una paella para el gran público asistente y una Classic Fiesta Ochentera, de la mano de Los40 Classic.

"Va a ser un sábado increíble, porque vamos a vivir en El Rasillo un ambiente espectacular, con actividades para todos los públicos, en un lugar privilegiado de La Rioja, con el pantano, nuestro espacio natural rodeado de pinares", señala el alcalde, Rubén Martínez, consciente de que "El Rasillo va a combinar, a la perfección, deporte y música, dos aspectos esenciales en la vida para hacer disfrutar a niños, jóvenes, no tan jóvenes, adultos, mayores y muy mayores".

Y es que Iván Robles ha revitalizado la gestión del Club Náutico de El Rasillo y, "en estos últimos años, se han diversificado las actividades y se está poniendo mucho más en valor en entorno, las instalaciones, el bienestar e innovando de la mano con la cultura y el deporte, en este rincón tan increíble rodeado de bosque y de mar de agua dulce".

El día comenzará con la Travesía a Nado El Rasillo, la única en aguas abiertas que se disputa en la región. Se trata de un evento de natación abierto a todo tipo de público, desde federados llegados de diferentes regiones, hasta bañistas que sólo buscan la diversión como única motivación.

Además, incluye circuito infantil para que los más pequeños puedan iniciarse en el deporte de la natación en aguas abiertas. Organizada por Actual Sport Gestión, con la colaboración del Ayuntamiento de El Rasillo, Federación Riojana de Natación, el Gobierno de La Rioja y Club Náutico El Rasillo, la prueba popular se disputará a las 11 horas, los alevines saldrán a las 12 y los infantiles, junior, absolutos y máster, desde las 13,00 horas.

Y una vez terminada la prueba, habrá comida popular al precio de 10 euros.

Y cuando empiece a caer la tarde, el Club Náutico de El Rasillo vivirá una fiesta inolvidable. Desde las 19,00 horas, y de la mano de Los40 Classic, se organizará una Classic Fiesta Ochentera.

De manera totalmente gratuita, sonarán los mayores y mejores éxitos musicales de todos los tiempos, la música que sigue gustando hoy, la que pone a bailar a todas las edades.

"La fórmula de Los40 Classic funciona, porque es una fiesta sin límite de edad, ni por arriba, ni por abajo. Y vivir una Ochentera delante del pantano, con esas vistas increíbles, con ese marco incomparable y con el ambiente tan fantástico que se crea... va a ser algo único", señala Alberto Aparicio, director de Los40 Rioja.

El Club Náutico El Rasillo se ubica en el embalse González Lacasa. Un hermoso lugar que se caracteriza por sus paisajes, la gran variedad de rutas que ofrece por entornos naturales y sus pueblos, así como por las agradables noches estivales a las puertas del Parque Natural de Sierra Cebollera.