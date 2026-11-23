El Club Taurino Arnedano entrega su Insignia de Oro a Victorino Martín - ALFONSO YUSTES

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Taurino Arnedano ha entregado este finde semana su Insignia de Oro a Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, en reconocimiento a su trayectoria, su aportación a la tauromaquia y su compromiso con la defensa y promoción de la Fiesta.

El presidente del Club Taurino Arnedano, Javier Rubio, destacó durante su intervención la importancia de la ganadería Victorino Martín en la historia del campo bravo, una casa ganadera que, desde sus orígenes en 1960, ha construido una identidad propia y ha protagonizado algunas de las páginas más importantes de la tauromaquia.

Rubio también se puso en valor la labor de Victorino Martín al frente de la Fundación Toro de Lidia, así como su compromiso con la continuidad del legado familiar y la defensa de la tauromaquia.

Uno de los momentos más emotivos del acto llegó al recordar la estrecha vinculación de la familia Martín con Arnedo.

Su padre, Victorino Martín Andrés, fue distinguido como socio de Honor del Club Taurino de Arnedo el 23 de octubre de 1977, fecha en la que dejó escrito en el libro de firmas del Club un mensaje de cariño a los aficionados arnedanos, deseándoles que mantuvieran su afición por "la fiesta más grande de este mundo".

Una relación con Arnedo que continuó Victorino Martín hijo, el cual se despidió de su etapa como novillero sin picadores en marzo de 1983, antes de debutar como novillero con picadores.

Además, en 1997, en su faceta de apoderado, acompañó a Miguel Abellán, que consiguió hacerse con el Zapato de Oro.

El presidente del Club Taurino destacó también la juventud de la entidad que preside como una señal de futuro y de continuidad, poniendo de manifiesto la ilusión de las nuevas generaciones por mantener viva la afición taurina y las tradiciones de Arnedo.

Con la entrega de esta Insignia de Oro, el Club Taurino Arnedano reconoce no solo una trayectoria ganadera y profesional de primer nivel, sino también una historia familiar estrechamente ligada a la memoria taurina de Arnedo.