El Club Taurino Arnedano presenta la programación cultural de las próximas semanas

El Club Taurino Arnedano ha presentado la programación cultural que llevará a cabo en las próximas semanas, y que incluye el XVIII Ciclo de Conferencias Taurinas y la Gala de Entrega del Trofeo Zapato de Oro. Todas las actividades se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad y reunirán a figuras destacadas del mundo taurino, así como representantes de la industria zapatera y del ámbito cultural local.

El XVIII Ciclo de Conferencias Taurinas comenzará el 15 de noviembre a las 18,30 horas en el Hotel Virrey con la mesa redonda titulada 'El origen del Zapato de Oro', en la que intervendrán el matador Diego Urdiales, el periodista taurino Paco Aguado, el empresario del calzado Basilio García y Florentino Palacios, miembro de la directiva del Club Taurino en 1972, año en el que se instituyó el trofeo.

La sesión estará moderada por la periodista Isabel Virumbrales y abordará cómo surgió la idea de crear este premio como elemento de promoción y reconocimiento para la ciudad, vinculando su identidad taurina con la fuerza de su industria zapatera.

La segunda cita del ciclo tendrá lugar el 28 de noviembre, a las 20,00 horas, también en el Hotel Virrey, con la conferencia 'Historia del Zapato de Oro', dirigida por el periodista taurino Luis M. Parrado, quien estará acompañado por el matador César Jiménez y por el ganadero Ángel M. Castro, de Miranda de Pericalvo.

Durante el encuentro se repasará la edición de 2001, considerada una de las más destacadas de la feria, en la que Jiménez obtuvo un rotundo triunfo cortado 4 orejas ante reses, precisamente de Miranda de Pericalvo.

Como ya anunció el Ayuntamiento de Arnedo, el 22 de noviembre tendrá lugar la Gala de Entrega del Trofeo Zapato de Oro, que se celebrará a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes. El novillero Emiliano Osornio recogerá el prestigioso galardón por la faena más artística de la última feria.

Durante la gala también se entregarán los premios a El Montecillo como mejor ganadería; Los Maños como mejor novillo; Tomás Bastos por la mejor estocada; Alberto Donaire al mejor toreo de capa; Javier Ortiz al mejor puyazo; y Juan Márquez al mejor par de banderillas. La velada será gratuita y contará con actuaciones musicales en directo.

Las invitaciones ya pueden recogerse en la taquilla del teatro o a través de la página web del Ayuntamiento https://entradas.arnedo.com/espectaculo/5/gala-entrega-zapat...

Tras la entrega se celebrará la tradicional Cena del Zapato de Oro en los salones del Hotel Virrey, para la que será necesaria inscripción previa antes del 15 de noviembre y cuyo menú tendrá un coste de 30 euros.

Con esta programación, el Club Taurino Arnedano reafirma su papel como agente dinamizador de la vida cultural y social de la ciudad, así como su compromiso con la memoria y proyección de la Feria del Zapato de Oro.