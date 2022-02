El Clúster de Transporte presenta un estudio sobre el futuro tecnológico del transporte de mercancías

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de Transporte y Logística de La Rioja, en el seno de ATRADIS, organización empresarial integrada en la FER, ha presentado el informe 'El futuro del transporte de mercancías. Evolución esperada de la tecnología', en colaboración con el Gobierno de La Rioja.

El presidente de ATRADIS y del Clúster, Santiago Gutiérrez, presentó la jornada dirigida al sector del transporte de La Rioja, acompañado por el director general de Infraestructuras del Gobierno de La Rioja, Vicente Urquía.

Las conclusiones de este estudio fueron detalladas por Yanna Stefanu, socia consultora de Antonio Valdivia Consultores.

El estudio hace referencia en sus conclusiones al Pacto Verde Europeo, que marca el objetivo de alcanzar una reducción del 90% de las emisiones procedentes de todo tipo de transporte de aquí ìa 2050.

CONCLUSIONES

La Comisión Europea se fija también como objetivo para 2025 que haya cerca de 1 millón de estaciones públicas de carga y repostaje.

La legislación de la Comisión Europea (Euro VII) es tan exigente con las emisiones y los gases contaminantes que la única solución que se ajusta a estos requisitos son los camiones electrificados.

Sin embargo, la legislación está exigiendo algo que la tecnología todavía no puede resolver.

Con respecto al gas natural vehicular es considerado como un puente temporal a otras tecnologías menos contaminantes, sin embargo encontramos posiciones enfrentadas con respecto a esta tecnología. Hay quienes la defienden como la única opción actualmente viable para reducir la contaminación en el transporte por carretera, también hay que defiende que en realidad no es menos contaminante que el diésel.

Quizás el biogás sea una alternativa interesante, pero su producción deberá crecer muchísimo para asegurar el suministro, cuestión que si no sucede nos encontraremos utilizando gas de origen fósil.

Lo cierto es que la UE apuesta por los motores eléctricos y deja de apoyar incluso los basados en Gas natural vehicular. No hay ayudas en España para renovar flotas basadas en otras tecnologías que no sean la electrificación.

La mayoría de los fabricantes de camiones no están desarrollando modelos basados en gas, lo que se está haciendo es adecuar los motores para que puedan circular con este combustible o por hibridación gas / diésel, pero no están trabajando en prototipos basados en estas tecnologías.

Dentro de la electrificación, el hidrógeno se espera que pueda empezar a utilizarse a finales de esta década, pero no es una solución a corto plazo. La tecnología existente en estos momentos es útil para los transportes de última milla y para algunos recorridos de media distancia bien planificados, pero no son una alternativa para el transporte de larga distancia a corto plazo y no se espera que haya soluciones eficientes y a costes razonables antes de final de ésta década, a pesar de que 2025 será una fecha importante para ver ciertos avances. Logroño, Enero 2022 Resultados de la investigación

En estos momentos los camiones basados en motores eléctricos presentan dificultades para su uso por su coste, por su autonomía, por su capacidad de carga y por la falta de puntos de repostaje.

En autoconducción, el presente y futuro próximo se centra en los sistemas de ayuda a la conducción, pero la circulación de camiones autónomos por nuestras carreteras es algo que aún tendrá que esperar bastante tiempo.

En este campo la legislación está yendo más lenta que la evolución de la tecnología, pero la cooperación entre los distintos agentes también es fundamental y todavía no se está dando.

En las relaciones de las empresas de transportes con sus proveedores, pocos cambios vamos a ver en los próximos años, los clientes cada vez se interesarán más por las mejoras en impacto medio ambiental de sus proveedores, pero el precio del transporte seguirá teniendo un peso primordial.