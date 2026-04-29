CNT La Rioja llama a movilizarse este Primero de Mayo en Logroño

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

CNT La Rioja ha convocado los actos del Primero de Mayo en Logroño bajo el lema '¡Corre, compañera! El viejo mundo queda detrás de nosotras', en una jornada a la que llama a la ciudadanía "a salir a la calle y participar".

El sindicato enmarca esta convocatoria "en un contexto de precariedad laboral y recorte de derechos, y defiende la necesidad de movilizarse ante un modelo que, señalan, sigue situando el trabajo en condiciones de desigualdad y subordinación".

En este sentido, subrayan que "la jornada busca reivindicar la dignidad laboral y cuestionar las estructuras que sostienen estas dinámicas".

El programa comenzará a las 10,30 horas con un homenaje en el Memorial del Cementerio de Logroño. A las 12 horas está prevista la manifestación, que partirá desde la Glorieta del Doctor Zubía.

La jornada continuará a las 13,30 horas con un vermú musical en la sede del sindicato (C/ Baños, 3), donde también se celebrará, a partir de las 15 horas, una comida popular seguida de una sesión de DJs.

Las personas interesadas en participar en la comida deberán reservar previamente a través del correo electrónico logrono@cnt.es o del teléfono 620 609 614, indicando el número de asistentes.