El COAR valora la aportación como alcalde y como arquitecto de Julio Revuelta para la transformación de Logroño

Archivo - El ex alcalde de Logroño, Julio Revuelta, durante el acto en el que han entrega a ex alcaldes Medallas de Oro, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, a 20 de diciembre de 2024, en Logroño, La Rioja (España). - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR) ha mostrado este jueves sus condolencias por el fallecimiento, este miércoles, del exalcalde de Logroño, Julio Revuelta, del que, además, ha valorado su formación como arquitecto "para la transformación de la ciudad".

Durante la presentación esta mañana de los nuevos Premios Gerardo Cuadra de Arquitectura de La Rioja, que organiza la institución, uno de sus representantes, Martín Sáez, ha querido en primer lugar "recordar y dar el pésame y las condolencias correspondientes para la familia de Julio Revuelta y para los que lo conocían como alcalde de la ciudad".

Por su parte, otro de sus representantes, Mario Galiana, ha incidido en la importanca de "al final, haber tenido una persona que es arquitecto, que comprende el fondo de la profesión, que comprende lo que significa una ciudad en su complejidad".

Se ha referido al genial arquitecto Rafael Moneo, "que decía siempre que daba gracias de haber estudiado Arquitectura por ver la ciudad y el mundo con otros ojos".

Así, ha afirmado que "tener una persona que tenga sus otros ojos para mirar aportó muchísimo en ese momento a la sociedad y a Logroño para su transformación", cambios entre los que ha citado la Gran Vía o el Casco Antiguo de la ciudad "que vienen de la mano de Julio".