Un coche arde en el parking de Muro de la Mata sin daños personales y sin afectar a otro vehículo

Momento en el que se ha sacado el coche de parking - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha ardido, poco antes de las dos de la tarde de hoy, 24 de enero, en el parking de Muro de la Mata. A pesar del susto inicial, por la gran cantidad de humo que salía, no ha afectado a otros vehículos ni ha habido daños personales.

Han acudido al lugar efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño; Policía Local y Nacional; así como una ambulancia en preventivo.

Los bomberos pronto han podido ver que se trataba de un coche, ubicado en la primera planta, cerca de la rampa de acceso desde Vara de Rey, que había ardido y han actuado para apagarlo.

Tras controlar el incendio, los bomberos se han centrado en ventilar el parking. Mientras, se ha cortado el acceso tanto por tráfico como de los peatones alrededor del parking, en Muro de la Mata y el Espolón.

La actuación ha sido rápida y alrededor de las tres de la tarde la grúa municipal ha sacado el coche, totalmente calcinado y se ha restablecido totalmente el paso peatonal y de vehículos.