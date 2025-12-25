La cocina de un piso en Logroño se incendia en Nochebuena sin que se registren daños personales

Archivo - Al lugar acudieron los bomberos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cocina de un piso en la calle Vara de Rey de Logroño sufrió un incendio la pasada Nochebuena, sin que se registraran daños personales, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 20:44 horas, varios particulares alertan al 112 de un incendio en la cocina del primer piso de un inmueble, situado en la calle General Vara de Rey, en la localidad de Logroño. El humo estaba afectando a las escaleras del portal.

Desde el Centro Coordinador se movilizaron los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y se notificó a Policía Local.

Tras la intervención, Bomberos informó de que se trataba de una sartén que había prendido fuego, afectando a la campana extractora y el mueble de la cocina.

Se procedió a ventilar toda la escalera comunitaria y una vivienda anexa. No se registraron daños personales.