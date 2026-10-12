Cocineros de centros escolares riojanos critican "incertidumbre" por situación laboral y "calidad del servicio"

Archivo - Carne roja. - © BODO MARKS / GREENPEACE / BODO MARKS - Archivo

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Incertidumbre año tras año, al inicio de cada curso escolar". Es loq que, a través de un escrito, critican "los cocineros, cocineras y operarios de cocina, empleados públicos al servicio de la Administración que desarrollamos nuestro trabajo en centros educativos públicos de La Rioja".

Un texto, remitido a los medios de comunicación en que expresan que "nos encontramos con la misma situación de incertidumbre, que afecta tanto a nuestra salud laboral como a la calidad del servicio que prestamos", comenzando porque "actualmente no existe una ratio regulada y fija de personal de cocina en los centros educativos".

"Comenzamos el curso sabiendo que, muy probablemente, en muchos casos la plantilla será insuficiente para atender al número de comensales inscritos en el comedor escolar. El problema de fondo es que la Administración tarda meses en incorporar personal de apoyo, como un ayudante de cocina, e incluso en algunos casos ese refuerzo nunca llega", lamentan.

Ante estas demandas, "los equipos directivos se ven obligados a solicitar formalmente esos apoyos de manera reiterada, sin obtener una respuesta eficaz por parte de la Administración", algo que causa "preocupación, que se agrava ante la ausencia de cualquier trabajador por motivos personales o familiares, enfermedad, baja médica, hospitalización o fallecimiento de un familiar".

En estos casos, afirman, "la solución que se propone de forma casi automática es recurrir a comida transportada, sin valorar las necesidades concretas de cada centro: si quien falta es el cocinero o el ayudante, cuántos comensales hay o cuáles son las características de cada cocina".

"Los cocineros, cocineras y ayudantes de cocina somos trabajadores responsables y comprometidos. Nunca dejamos a los niños y niñas sin comer, pero esa responsabilidad no puede significar que tengamos que trabajar continuamente bajo una sobrecarga que genera impotencia, hartazgo y desesperación", reseñan.

Y subrayan que "entendemos que, ante una situación verdaderamente inesperada, sea necesario recurrir puntualmente a la comida transportada o a un menú de contingencia". Sin embargo, "cuando se trata de ausencias conocidas con antelación y comunicadas a la Consejería con tiempo suficiente, pedimos que se sustituya al trabajador ausente mediante las listas de interinos, de manera ágil y rápida, como ocurre en otros puestos de trabajo".

No creen que "sea razonable que se prefiera dejar al cocinero o cocinera esperando la llegada del servicio de catering antes que contratar a una persona para cubrir, por ejemplo, la ausencia del ayudante de cocina".

Años atrás "se argumentaba que las listas de interinos de cocineros, cocineras y operarios especializados en cocina estaban agotadas, pero actualmente esas listas se han actualizado tras la celebración reciente de oposiciones".

A todo ello "se suma una evidente falta de equidad entre centros", ya que afirman que"cada colegio tiene unas condiciones distintas de infraestructura, equipamiento y número de usuarios, no se puede aplicar un criterio rígido e idéntico a realidades tan diferentes, ignorando las necesidades reales de cada cocina".

Se declaran, además, "hartos de reclamar durante años las mismas soluciones, los sindicatos han mantenido reuniones con la Consejería y, una y otra vez, se nos ha trasladado que nuestras demandas serían atendidas, pero seguimos sin respuestas concretas ni cambios efectivos".

"Sentimos -critican- que nuestras peticiones son ignoradas, que se nos dan largas y que la situación se prolonga curso tras curso sin que nadie nos explique qué medidas se van a adoptar".

Una situación, "ante esta falta de respuestas y la desesperación que provoca", aducen, por la que han decidido "acudir a los medios de comunicación para hacer pública la situación en la que trabajamos, con la esperanza de que nuestra voz sea escuchada y se atiendan de una vez nuestras necesidades y reivindicaciones".

Por todo ello, "pedimos a la Administración que establezca criterios adecuados de dotación de personal, agilice las sustituciones y refuerzos, tenga en cuenta las particularidades de cada centro y ofrezca soluciones reales".

"Solo queremos poder desempeñar nuestro trabajo en condiciones dignas y garantizar que los niños y niñas que utilizan el comedor escolar reciban una comida de calidad", finalizan el escrito.