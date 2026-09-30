El COIIAR celebra este viernes 75 años repasando su trayectoria y "mirando hacia el futuro"

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) celebrará este viernes 2 de octubre los actos conmemorativos de su 75 aniversario, "una fecha especial que servirá para recordar la trayectoria de la institución y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro de una profesión clave para el desarrollo económico y social de Aragón y La Rioja".

La celebración reunirá a colegiados, familiares, representantes institucionales y amigos del Colegio en una jornada pensada para compartir y celebrar estos 75 años de historia.

Su emblemática sede, en la Casa del Pozo en Plaza de San Bartolomé, será el escenario donde se desarrollará el acto más institucional, en el que se repasará la trayectoria del Colegio desde su inauguración y en donde se premiará a diversas Instituciones del ámbito público y empresarial de nuestra Comunidad.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y el presidente de la FER, Eduardo de Luis recibirán un reconocimiento por la estrecha colaboración que durante estos años ha existido entre las instituciones que representan y el COIIAR.

Una proyección, que repasará el legado que la Ingeniería Industrial riojana ha dejado en nuestra comunidad, realizada por la Casa de la Imagen de Jesús Rocandio dará paso a los actos más festivos de la jornada a partir de las 20 horas.

La música tendrá un papel protagonista en la celebración. La jornada contará con animación musical que recorrerá los últimos 75 años, con canciones y bailes que permitirán realizar un viaje por diferentes décadas y generaciones, desde los años de creación del COIIAR hasta nuestros días.

Los más pequeños podrán disfrutar del tradicional Tragantúa, tan arraigado en la sociedad logroñesa, mientras que una chocolatada popular pondrá el punto más dulce a una jornada concebida para que colegiados de todas las edades y el resto de los ciudadanos que quieran acercarse puedan celebrar juntos esta fecha tan señalada.

Con este acto, el COIIAR quiere reivindicar su pasado, pero también poner la mirada en los próximos años y en los nuevos retos que afronta la ingeniería industrial: la transformación digital, la transición energética, la sostenibilidad, la innovación y la transformación de los modelos productivos.

Manuel Celso Juárez, presidente de la delegación en La Rioja del COIIAR, señaló que "cumplir 75 años es una oportunidad para mirar atrás y reconocer el trabajo de todas las personas que han formado parte del Colegio, pero también para mirar hacia adelante y afrontar con ilusión los nuevos desafíos de la ingeniería y de nuestra sociedad en estos tiempos tan difíciles en lo económico y social".

La jornada del viernes 2 de octubre "será, en definitiva, una celebración de la historia, la profesión y las personas que durante tres cuartos de siglo han dado vida al Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja".