Colectivo de Docentes interinos e interinas de La Rioja rechaza el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Educación

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras la votación celebrada el 5 de marzo, en la Mesa Sectorial de Educación, entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales, el Colectivo de Docentes Interinos de La Rioja quiere manifestar públicamente "su absoluto rechazo al acuerdo alcanzado en relación con la reforma de la orden que regula nuestras condiciones laborales".

En una nota de prensa explican "que las medidas aprobadas suponen únicamente mejoras superficiales e insuficientes que no abordan el problema estructural de la precariedad que afecta al colectivo de docentes interinos".

"Este acuerdo no responde a las necesidades reales del profesorado ni garantiza estabilidad, transparencia y equidad en los procesos de adjudicación y permanencia", indican.

Desde nuestro colectivo "insistimos en que lo que el sistema educativo riojano necesita es una reforma real, integral y consensuada de la orden de interinos, no una sucesión de parches que perpetúan la inseguridad laboral y la desigualdad de trato. La situación actual exige voluntad política para acometer cambios profundos que dignifiquen la labor docente y refuercen la calidad del sistema educativo".

Asimismo "queremos manifestar nuestro profundo descontento con las organizaciones sindicales ANPE y CSIF, que han votado a favor de esta reforma".

En el caso de ANPE, desde que el colectivo de interinos "comenzamos a exigir nuestras reivindicaciones y a llevar a cabo acciones para defender nuestros derechos, mostraron su rechazo a apoyarnos. Ahora, sin embargo, intentan atribuirse el mérito de haber logrado avances que consideramos claramente insuficientes. Por su parte, el sindicato CSIF nos brindó apoyo en un primer momento".

"Sin embargo, posteriormente ha abandonado el posicionamiento que defendía y ha votado en contra de los intereses reales del colectivo de interinos, lo que nos genera una profunda decepción y malestar".

"Anunciamos que en los próximos días mantendremos una reunión con las organizaciones sindicales que han votado en contra de esta reforma y que, por tanto, respaldan las reivindicaciones reales que defendemos los docentes interinos: CCOO, STAR, STE-Rioja y UGT".

En dicho encuentro "compartiremos nuestras impresiones sobre la situación actual y valoraremos conjuntamente las próximas líneas de actuación".

El Colectivo de Docentes Interinos de La Rioja "continuará trabajando para visibilizar esta problemática y para exigir una normativa justa, estable y coherente con la realidad del profesorado interino. No renunciaremos a una regulación que garantice condiciones laborales dignas y acordes con la responsabilidad que asumimos cada día en las aulas".