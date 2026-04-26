El Colegio de Médicos y la FRM lanzan el 'I Concurso de Municipios Saludables de La Rioja'

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha puesto en marcha el I Concurso de Municipios Saludables de La Rioja 'Pueblos con Salud y Vida' que ha dirigido a todos los ayuntamientos de la comunidad con el objetivo de reconocer, visibilizar y compartir las acciones locales que fomentan la salud y la calidad de vida de la población.

El concurso, que cuenta con la colaboración de la Federación Riojana de Municipios, nace para impulsar el papel de los municipios como espacios clave en la promoción de la salud, más allá del ámbito estrictamente sanitario, destacando la importancia de factores como el entorno, la participación ciudadana o los estilos de vida.

El concurso está abierto a todos los municipios riojanos y, con el fin de garantizar la equidad en la valoración de las candidaturas, tendrá dos categorías en función del número de habitantes: municipios de hasta 1.000 habitantes y municipios de más de 1.000 habitantes.

Los ayuntamientos podrán presentar iniciativas desarrolladas en los últimos cinco años relacionadas con ámbitos como la actividad física, la alimentación saludable, el bienestar emocional, la prevención de enfermedades, los entornos saludables o las acciones dirigidas a colectivos vulnerables.

El jurado valorará tanto criterios objetivos; como la colaboración con profesionales sanitarios, la participación institucional o la implicación del tejido asociativo; como criterios cualitativos; entre los que destacan el impacto de las iniciativas, la participación ciudadana, la innovación y la posibilidad de replicar las acciones en otros municipios.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 15 de junio de 2026 y los municipios premiados recibirán el reconocimiento de 'Municipio más Saludable de La Rioja', además de una placa conmemorativa y la difusión de sus iniciativas como buenas prácticas.

Con esta iniciativa, el COMLR y la FRM promueven la salud en la población desde el ámbito local, impulsando la colaboración entre profesionales sanitarios, administraciones y ciudadanía, y fomentando un modelo de salud más cercano y participativo.