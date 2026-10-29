Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja promoverá hábitos saludables para la salud en escolares

El director de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, y la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, Victoria Musitu, visitan el Divino Maestro para presentar la campaña de hábitos saludables - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, Victoria Musitu, y la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, Ana San Juan, han presentado hoy, día 28, en el colegio Divino Maestro de Logroño, la campaña 'Hábitos saludables en escolares', que se desarrollará por primera vez en nuestra Comunidad en los propios centros educativos y en horario lectivo.

Iniciativas de este tipo son "fundamentales para fomentar hábitos saludables desde las primeras etapas de la vida, porque la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en proporcionar a los escolares las herramientas necesarias para crecer de forma saludable, desarrollar su autonomía y mejorar su calidad de vida", ha destacado Martín, quien también ha querido agradecer la participación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja por "ofrecer su experiencia y conocimiento al servicio de la comunidad educativa".

Por su parte, Musitu ha destacado que "la promoción de la salud comienza en la infancia, con pequeños hábitos cotidianos como jugar, moverse y reducir el tiempo que pasamos sentados. Esta campaña permite acercar esos mensajes a los escolares de una forma práctica y divertida, para que puedan incorporarlos con naturalidad a su día a día".

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración entre los profesionales sanitarios, los centros educativos y las familias es fundamental para que lo aprendido en el aula tenga continuidad en casa. Desde Atención Primaria queremos reforzar esa educación para la salud y acompañar a las familias en el cuidado y el bienestar de sus hijos".

La campaña 'Hábitos saludables en escolares', que se desarrolla con éxito desde años en otras comunidades como Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía o Asturias, tiene como principales objetivos combatir el sedentarismo y las posturas prolongadas frente a pantallas o pupitres y prevenir el dolor musculoesquelético, "un problema en aumento durante los últimos años, como demuestran las altas cifras de dolor en niños", según ha reconocido Ana San Juan.

También ayudará a "desterrar falsos mitos, ya que investigaciones rigurosas demuestran que, por ejemplo, el peso de la mochila no es el culpable de la escoliosis o que no hay una postura correcta al sentarse que evite dolores de espalda", ha matizado la presidenta del colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja Talleres participativos en tres etapas La iniciativa 'Hábitos saludables en escolares' permitirá trabajar a través de tres talleres presenciales, en horario lectivo, con alumnado de Educación Infantil y Primaria. Para ello, San Juan ha informado de que hay más de 20 profesionales formadores del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, que se desplazarán a los distintos centros educativos riojanos, previa petición de los colegios.

El primer taller 'Mi amiga es una estatua' está dirigido a alumnado del tercer curso de Educación Infantil y su objetivo es fomentar en los más pequeños la importancia del juego saludable e introducirles en buenos hábitos. Con una duración aproximada entre 30 y 45 minutos, el fisioterapeuta realizará esta actividad en el aula apoyado de material interactivo.

'Misión salvar la tierra' es el segundo taller interactivo, dirigido a alumnado de tercer curso de Educación Primaria y mantiene el objetivo de enseñar hábitos saludables en la vida diaria (aula, transporte, estudios, casa, ocio), introduciendo la necesidad de reforzar sus cuerpos para poder afrontar sin problemas distintos esfuerzos. Para ello, el fisioterapeuta se ayudará de un comic con ejemplos prácticos que se proyectarán en el aula. Al finalizar la sesión se entregará un cómic con un código QR para que puedan trabajar en casa los conceptos adquiridos, integrando a toda la familia en este aprendizaje.

El tercero de los talleres está dirigido a alumnado de sexto curso de Educación Primaria y plantea a través de 'FisioMisterios', un juego colaborativo de descubrimiento y aprendizaje que profundiza en los beneficios, a corto y largo plazo, de aplicar hábitos saludables. Los escolares deberán superar diferentes pruebas y retos trabajando en grupos para resolver "fisiomisterios" como lesiones, rutinas beneficiosas y bienestar.

Para participar en estos talleres, los centros educativos tienen que presentar su solicitud, en el plazo de un mes, a través de un sencillo formulario que se encuentra en la web www.prevencionescolareslarioja.es. Este proyecto no supe ningún gasto para los colegios ni escolares.