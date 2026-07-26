Color para reivindicar necesidades básicas: la Fiesta del Humo de Peroblasco luce fiesta y reivindicación

XXXVI Fiesta del Humo Peroblasco - ASOCIACIÓN DE VECINOS PEROBLASCO

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fiesta y reivindicación. El humo de colores ha vuelto a teñir el cielo de la localidad de Peroblasco para mostrar que tiene vida y, también, que sus habitantes cuentan con necesidades básicas que las distintas administraciones tienen obligación de cubrir.

Han sido 27 las chimeneas que, este año, han dado vida a una Fiesta del Humo "visual, colectiva, poética y siempre reivindicativa", han señalado desde la Asociación de Vecinos, invitando a todos aquellos que les quieran acompañar, durante el último fin de semana de julio, a compartir "alegrías y reivindicaciones".

Piden parar el deterioro del puente medieval, habilitar el "ansiado" local público, dignificar el cementerio, adecuar los aledaños del pueblo ante el riesgo de incendios e instalar una depuradora respetuosa con el entorno.

En un día en el que La Rioja se encontraba inmersa en un aviso de lluvia y tormentas, el tiempo ha respetado esta localidad que tuvo, en 1980, sus primeros asentamientos en un pueblo aislado y abandonado.

En 1989 llega la primera Fiesta del Humo como reivindicación para dar visibilidad a la vida rural. Aún hoy, los vecinos de Peroblasco, "unidos a través de una asociación sin ánimo de lucro", siguen demandado servicios con los que cuenta "cualquier municipio". "Salvo el nuestro", recalcan.

"Hoy tenemos agua corriente, luz eléctrica e iluminación en nuestro pueblo. Se han empedrado calles y contamos con una carretera que une el pueblo con la LR-115, lo que nos permite el acceso rodado", explican señalando que "este acceso se apoya en un puente medieval, deteriorado y olvidado por las administraciones", por tanto, "si este puente sobre el río Cidacos nos falta, no tendremos acceso a nuestra aldea".

Entre las reivindicaciones se encuentra un local público donde reunirse al abrigo de las inclemencias del tiempo en invierno: "Seguimos en la calle", indican constatando que "ni siquiera la iglesia ha quedado en pie".

Los vecinos claman ante lo "bonito" que "sería poder cubrir el solar de la antigua iglesia y darle utilidad para sede" de la asociación y como centro social. Y es que: "Ahora hace dieciséis años de la visita del presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en la que prometió a los vecinos la construcción de un centro social".

De la misma manera, añaden: "Peroblasco no dispone de depuradora, lo que desde nuestro punto de vista, está deteriorando la vida del río Cidacos". Y junto a esto, reclaman la "dignificación" del cementerio.

"Además, pese al elevado riesgo de incendios existente seguimos sin un plan de seguridad antiincendios. Sin tan siquiera el desbroce de los caminos que llevan al pueblo", indican en un momento en el que éstos están asolando parte del país.