Color a la Vida conmemorará este viernes con una función teatral el Día Internacional del Superviviente

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Color a la Vida (Asociación riojana de personas afectadas por el suicidio de un ser querido) organiza la representación de la obra 'Columpios descalzos. Una panorámica sobre el suicidio' para conmemorar el Día Internacional del Superviviente.

La función tendrá lugar el viernes, 21 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón de Actos del IES Sagasta de Logroño, y cuenta con el apoyo de Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales (ConectaSuic), la Consejería de Educación y Empleo, y el Ministerio de Sanidad. La entrada es gratuita hasta completar aforo, y todos los asistentes que lo deseen podrán aportar donativo voluntario.

El Día Internacional del Superviviente por la pérdida de un ser querido por suicidio se conmemora cada año el tercer sábado de noviembre.

Esta fecha sirve para dar voz y apoyo a las personas que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a vivir su duelo en silencio. El objetivo es visibilizar esta realidad y recordar que quienes siguen viviendo tras la pérdida son auténticos supervivientes.

Color a la Vida nació en 2018 con el propósito de ofrecer acompañamiento y soporte emocional y terapéutico a familias y amigos de personas que se han suicidado.

Actualmente cuenta con 80 socios y trabaja para dar apoyo y acompañar a quienes atraviesan este doloroso proceso, colaborar con los sistemas de prevención y contribuir a transformar la forma en que la sociedad habla del suicidio y de sus consecuencias.

En La Rioja se registraron 17 fallecimientos por suicidio en 2024. Los estudios indican que por cada muerte por suicidio quedan entre 6 y 7 personas tremendamente afectadas directamente. En el contexto de La Rioja, en 2024, 110 personas se convirtieron en los denominados 'supervivientes', personas susceptibles de recibir apoyo terapéutico y que la asociación brinda.

Además, la asociación realiza una importante labor de concienciación y ofrece terapias individuales y grupales gratuitas, donde los afectados pueden expresar su dolor y compartir su experiencia. En este proceso, el duelo se entiende como una transformación del dolor en amor y en recuerdo.

Romina Pérez, socia fundadora de Color a la Vida, señala que "tras un suicidio, el duelo es mucho más complejo que en otras pérdidas. Cualquier muerte inesperada es dura, pero en este caso se añade la culpa que sienten los familiares por no haberlo podido evitar. Las personas que se suicidan suelen encontrarse en un pozo del que no ven salida, una 'visión en túnel' que les impide ver alternativas. No buscan dejar de vivir, sino dejar de sufrir. Esta culpabilidad y la dificultad de entender ese sufrimiento hacen que el proceso de duelo sea más difícil de sobrellevar".

Por su parte, Carmen Calleja, codirectora y coautora de la obra, manifiesta que "desde Turneo Teatro creemos en el teatro como una gran herramienta para abordar la realidad del suicidio, eliminando los tabúes y falsos mitos que existen en nuestra sociedad en torno a él. Estamos muy emocionados de llevar nuestro montaje a Logroño gracias a Color a la Vida y ConectaSuic. Generar espacios seguros para hablar de suicidio es una de las iniciativas fundamentales para lograr reducir su impacto".

LA OBRA.

Con su propuesta escénica, Turneo Teatro ofrece una panorámica sobre el suicidio a través de una "fiesta ácida" que combina lo documental y lo poético en un canto a la vida.

Este montaje, que lleva dos años de gira, ha sido visto por más de 5.000 espectadores en toda España. La obra recoge testimonios de supervivientes, familiares, profesionales y personas afectadas.

Para su desarrollo, la compañía ha contado con el apoyo y asesoramiento de asociaciones y entidades como Papageno, Teléfono de la Esperanza, APRESUIC, Stop Suicidios o el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además, entre diciembre de 2024 y abril de 2025, Turneo Teatro colaboró con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para llevar la obra a estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de las nueve provincias de la comunidad, generando espacios de diálogo seguro en torno a la prevención.

'Columpios Descalzos', dirigida y adaptada por Carmen Calleja a partir del texto original de Verónica Jiménez, cuenta sobre las tablas con Calleja, Silvia Pelayo y Javier López y la codirección de Luis Rodríguez.

Turneo Teatro nació en 2022 para llevar a escena temáticas que interpelan a la sociedad, pero de las que pocas veces se habla. De raíces salmantinas y asentados en Madrid, esta joven compañía y productora teatral mantiene la filosofía de los antiguos carromatos de titiriteros: que todo el montaje quepa en una furgoneta. En sus obras, utilizan la crítica absurda, la sátira y la comedia para acercarse a distintas realidades.