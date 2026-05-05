El comercio logroñés inicia una prueba piloto de reparto sostenible con bicileta de forma gratuita

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto al adjudicatario del servicio de reparto, Asier Eguizábal - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha anunciado hoy, frente al Mercado de San Blas, la puesta en marcha del reparto en bici eléctrica, "sostenible", para el comercio logroñés, con carácter gratuito hasta el próximo 31 de agosto.

Junto al adjudicatario del servicio de reparto, Asier Eguizábal, ha explicado que se trata de un proyecto al que puede adherirse cualquier comerciante de la ciudad de Logroño y cualquier cliente, con solo apuntarse.

Las bicicletas de carga municipales para esta experiencia piloto estarán ubicadas en un local exterior habilitado junto a la entrada lateral del Mercado de San Blas.

Para utilizarlas, el comercio debe descargarse el modelo de adhesión y, una vez que el comprador le haya solicitado que le lleve la compra a casa, contactar con el repartidor.

El Ayuntamiento va a distribuir folletos con información sobre la utilización de este servicio de reparto para el comercio y para los clientes.

La iniciativa, ha destacado el edil, "va a permitir que, muy pronto, comencemos a ver menos vehículos transitando, menos furgonetas de reparto, menos vehículos de combustión por el centro de la ciudad".

Si el proyecto cuaja, además, continuará más allá del 1 de septiembre, incluyendo futuros acuerdos con el sector de la hostelería o del reciclaje.

Se trata de una iniciativa dentro del proyecto piloto europeo 'Decarbomile' de reparto descarbonizado de mercancías que desarrolla Logroño, con el objetivo de promover un reparto urbano del comercio local más sostenible, reducir el tráfico y las emisiones a la atmósfera.

Dentro de esta iniciativa, además, el Consistorio ha habilitado 36 taquillas inteligentes de recogida a disposición de comercios y ciudadanos (con cuatro módulos de nueve taquillas cada uno).

Se han instalado en la calle Bretón de Los Herreros con María Zambrano, muy cerca del Mercado de San Blas, en la zona centro (en el Parque Gallarza), Cien Tiendas (Avenida Solidaridad, en la app se llama Estatua Labrador) y ZOCO (en Escuelas Trevijano, ubicación acordada con la asociación.