Comienza en Calahorra la campaña de plantación de primavera con más de 10.000 plantas - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana han comenzado en Calahorra los trabajos de retirada de los tepes existentes en distintas zonas de la ciudad para poder iniciar la campaña de plantación de primavera.

Más de 10.000 plantas embellecerán la ciudad durante esta primavera y el verano, dando color y una imagen más alegre de la ciudad. En total, se van a colocar 11.160 unidades de plantas de temporada en zonas ajardinadas, glorietas y jardineras de la ciudad.

Está previsto que 1.240 unidades de pelargonium peltatum rojas, rosas y blancas, conocidas como 'Gitanillos', decoren las jardineras que se encuentran en las calles Grande, Tilos y El Sol y delante del Ayuntamiento. También las bolas colgantes de la fachada de la Casa Consistorial.

Los nuevos tepes florales se colocarán a finales de la próxima semana o a comienzos de la siguiente en los parterres del paseo de Mercadal, el talud de la calle Minglanillos y la rotonda de la Glorieta de Quintiliano, así como en los alcorques del Mercadal y en el jardín que rodea la escultura de La Matrona.

Serán 1.240 tepes con 8 unidades de planta cada uno, llegando a un total de 9.920 plantas. Petunias blancas; salvias; tagetes amarillos, patulas y naranjas; begonias rojas y semperflorens; ageratums; dianthus variado; alegrías rosas y gazanias mix se combinarán en estos tepes forales que llenarán de vida diferentes rincones de la ciudad.

La plantación de estas más de 11.000 unidades de planta tendrá que estar finalizada para el 3 de junio. Como el año pasado, la empresa Inverprao Flores y Plantas S.L. es la encargada de realizar esta tarea de suministro y plantación de planta de temporada.