Comienza el curso de iniciación al DJing y mezcla digital en el Centro Joven Municipal de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud, Iván Jiménez, se ha acercado al Centro Joven Municipal para asistir al primer día del curso de iniciación al DJing y mezcla digital, que organiza el Ayuntamiento de Calahorra.

La productora y dj calagurritana, Mariam Croft, imparte este curso, que se desarrolla en dos turnos: del 13 al 16 de julio y del 20 al 23 de julio, en horario de 9 a 13 horas.

Son 4 sesiones teórico- prácticas de 4 horas cada una. Se han ofertado un total de 16 plazas, 8 por turno, y se han completado todas.

El contenido del curso se divide en ocho bloques temáticos: introducción al mundo dj, teoría musical básica aplicada al dj, manejo del equipo dj, técnicas básicas de mezcla, efectos y herramientas creativas, rekordbox y preparación musical, cableado e instalación básica y prácticas y sesión final.

Los alumnos del curso utilizarán un equipo profesional compuesto por dos reproductores multimedia Pioneer CDJ-3000 y una mesa de mezclas Pioneer DJM-750MK2, ordenador con el software de dj rekordbox y auriculares de dj.

"Es una satisfacción comprobar el gran interés que ha despertado este primer curso de dj. Desde el Ayuntamiento de Calahorra seguimos apostando por ofrecer actividades formativas nuevas impartidas por profesionales como Mariam Croft, que respondan a los intereses de los jóvenes", ha valorado Iván Jiménez.