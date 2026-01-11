Comienzan las obras de la Casa de Cultura de San Miguel de Nájera con un importe de 1.026.000 euros

Interiro de la Casa de Cultura de Nájera - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

El Ayuntamiento de Nájera ya ha iniciado el proyecto de rehabilitación integral del edificio que alberga la Casa de Cultura, situado en la antigua iglesia de San Miguel, en pleno casco histórico de la ciudad y dentro del trazado urbano del Camino de Santiago.

El inmueble, una construcción clasicista del primer tercio del siglo XVII, llevaba cerca de diez años cerrado al público debido a importantes problemas estructurales, de accesibilidad, humedades y obsolescencia de sus instalaciones, que impedían su uso con normalidad.

La intervención proyectada permitirá recuperar este espacio emblemático, respetando su valor histórico y dotándolo de una funcionalidad moderna, accesible y adaptada a las necesidades actuales.

El proyecto, promovido por la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, dentro de las actuaciones destinadas a la rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico.

La rehabilitación permitirá destinar el edificio a uso cultural y expositivo, integrándolo como recurso turístico. Entre sus futuros usos se prevé el de centro de atención al peregrino y espacio expositivo vinculado a "Las Crónicas Najerenses", Fiesta de Interés Turístico de La Rioja y Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Las actuaciones previstas incluyen la redistribución de los espacios interiores, la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de un nuevo ascensor y nuevas escaleras, la renovación completa de las instalaciones de climatización, ventilación, iluminación y electricidad, así como la solución definitiva a los problemas de humedades y ventilación.

Asimismo, se mejorarán las condiciones acústicas de la sala principal y se recuperarán elementos arquitectónicos de valor perdidos en anteriores intervenciones. Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento de Nájera reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico, la dinamización cultural y el impulso del turismo, recuperando un edificio singular para el disfrute de vecinos y visitantes.