Comienzan las obras de nueva rotonda que unirá las calles Cabo Noval, del Ebro y el Puente de Hierro en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado las obras de nueva rotonda que unirá las calles Cabo Noval, del Ebro y el Puente de Hierro. Unos trabajos que responden a una demanda de los vecinos de El Campillo y San Antonio y que se estima que duren unos 10 días.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, acompañado por representantes de las asociaciones de Vecinos de El Campillo y San Antonio, así como de miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, han visitado el inicio de esta nueva glorieta provisional.

En palabras del edil, "estas obras son la respuesta del Ayuntamiento a una demanda que nacía desde dos barrios distintos de la ciudad y que busca mejorar la conexión y la fluidez del tráfico rodado entre la zona de El Campillo, la zona de San Antonio y la zona Centro de nuestra ciudad".

Según ha indicado Andrés, "esta glorieta es provisional, aunque no se descarta que, en caso de que se confirme su buen funcionamiento por parte de los técnicos de la casa, se estudie la construcción de una glorieta definitiva".

Los trabajos se están ejecutando con medios propios del consistorio y se espera que estén finalizados en 10 días. Las obras de la glorieta no afectarán al tráfico, que continuará abierto con normalidad para vehículos y peatones.

El edil de Movilidad ha destacado que "estas obras son el resultado de la escucha activa por parte del Ayuntamiento de Logroño a los vecinos y vecinas de la ciudad, y son la prueba de que el consistorio se preocupa por habitantes y actúa en consecuencia".