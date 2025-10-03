Comienzan las obras de repavimentación de la Plaza de España de Nájera

Las obras de repavimentación de la Plaza de España de España ya han comenzado - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera ha informado de que este pasado lunes comenzaron las obras de repavimentación y mejora de la Plaza de España, uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

En esta fase inicial, los trabajos se centran en el levantamiento de la baldosa existente, el asfalto y la capa de hormigón situada bajo él, con el objetivo de limpiar y preparar la superficie para dejar el suelo de la plaza completamente nivelado.

Estos pasos previos permitirán llevar a cabo la renovación integral del pavimento y el resto de actuaciones previstas en el proyecto, entre las que se incluyen la mejora de la red de evacuación de aguas pluviales, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la modernización del sistema de iluminación con tecnología LED.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca "poner en valor la Plaza de España, reforzando su atractivo turístico y cultural, y garantizando un espacio más accesible, seguro y adaptado a las necesidades de vecinos y visitantes".