LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Arsys ha convocado a la plantilla en Logroño a una huelga el 2 de diciembre reclamando "despidos cero, un plan de estabilidad laboral, subidas salariales ligadas al IPC y una reducción de la jornada anual".

En nota de prensa, ha informado de que la huelga afecta a toda la plantilla de los centros de trabajo de Logroño. Ha señalado, además, que la convocatoria llega después de una consulta entre los trabajadores, con un apoyo al paro del 72,3 por ciento.

El Comité denuncia que, pese a que la compañía sigue teniendo beneficios, el grupo ha impuesto de forma unilateral un proceso de reducción de plantilla.

Así, ha relatado, "la empresa mantiene su plan de bajas y ha pasado a los despidos, que prevé ejecutar antes de que acabe el año". Ha sumado que la plantilla terminará 2026 con el mismo sueldo con el que empezó, con lo que los empleados pierden poder adquisitivo. El Comité, además, teme que este proceso no sea el último.

"Tenemos la obligación de responder. Una plantilla unida es la herramienta más poderosa para defender nuestros empleos y mejorar nuestras condiciones laborales", ha resaltado el Comité de Empresa.

Piden garantizar el mantenimiento del empleo para toda la plantilla; y un plan de estabilidad laboral con compromisos firmes que den seguridad a los puestos frente a futuras reestructuraciones.

También, subidas salariales reales, ajustadas al IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo; y reducción de la jornada anual, para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal.