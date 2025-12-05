El Comité regional de UGT insta a frenar la pobreza laboral mediante un nuevo AENC "ambicioso" con "salarios justos"

El Comité Regional de UGT se ha reunido esta mañana en la Fundación Laboral de la Construcción para analizar la actualidad sociolaboral riojana y trazar las nuevas líneas de actuación. - UGT LA RIOJA

El Comité Regional de UGT se ha reunido esta mañana en la Fundación Laboral de la Construcción para analizar la actualidad sociolaboral riojana y trazar las nuevas líneas de actuación.

El máximo órgano entre Congresos ha aprobado una resolución final que refleja los debates desarrollados en su seno y que reivindica como prioridades "el derecho a la verdad, la centralidad de los servicios públicos, la justicia social y unas condiciones de vida dignas como base de nuestra democracia".

El Comité apoya la propuesta conjunta de subida del SMI del 7,5% hasta los 1.273 euros en 14 pagas, "entendida como herramienta de justicia social y freno a la pobreza laboral y la precariedad" y, a su vez, insta a negociar un nuevo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) "ambicioso" que "consolide la jornada máxima de 37,5 horas y avance hacia las 32 horas".

También pide que "establezca salarios justos que permitan un nivel de vida digno y erradiquen la pobreza laboral". "Tener empleo no puede ser compatible con vivir en la pobreza", añade la resolución.

Por otro lado, el Comité regional ha manifestado su "grave preocupación" por "el incremento de los accidentes graves en La Rioja, y condena especialmente las 7 muertes por accidente laboral que hemos tenido que lamentar este año", exigiendo "mayor esfuerzo preventivo y de concienciación empresarial", así como "la reforma con urgencia de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya obsoleta".

Además ha reiterado la defensa "a ultranza de la sanidad y educación públicas" y ha exigido una "apuesta real y decidida por los servicios sociales y las políticas de los cuidado", manifestando su apoyo a las movilizaciones desarrolladas por las trabajadoras de residencias de mayores y centros de día.

Al mismo tiempo ha exigido "el desbloqueo" de los convenios de la Industria del Champiñón y de Transporte de Mercancías de La Rioja, caducados en 2020 y 2015, respectivamente.

La resolución subraya especialmente la necesidad de abordar un Plan Industrial para La Rioja "que sea capaz de potenciar nuestros sectores estratégicos y garantice empleo de calidad, una transición verde y nuestra autonomía productiva".

Y por último, ha exigido soluciones al problema de la vivienda, ha reafirmado su compromiso feminista y se ha felicitado por la evolución de las elecciones sindicales que siguen reafirmándola como Primera fuerza sindical de La Rioja.