Una compañía debutante y otra de Alicante en la cuadragésima primera edición de la Muestra de Teatro Aficionados

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, la presidenta de la Asociación de Vecinos 'El Carmen', Margarita Martínez, y el miembro de la Junta, Antonio Pujades, presentan la Muestra de Teatro de Aficionados - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía 'Ateneo Teatro' debuta en la cuadragésima primera edición de la Muestra de Teatro de Aficionados, que organiza la Asociación de Vecinos 'El Carmen' de Logroño, y en la que se darán cita otras cinco compañías riojanas, a las que sumará también la alicantina 'Alpí Teatre'.

La iniciativa, en la que estarán presentes estos siete grupos teatrales, se desarrollará, en el Auditorio Municipal, del 16 al 26 de octubre, a partir de las 20,00 horas, siendo de acceso gratuito hasta completar aforo.

Ha sido presentada por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, la presidenta de la Asociación de Vecinos 'El Carmen', Margarita Martínez, y el miembro de la Junta, Antonio Pujades. Fernández ha destacado en su intervención "la destacada trayectoria de la segunda asociación vecinal más antigua de Logroño, tanto en la dinamización de su barrio son la actividad lúdica y cultural que despliegan a lo largo del año como con esta muestra, también veterana en la oferta cultural logroñesa y que tan buena respuesta recibe siempre de los aficionados locales al teatro".

La concejala ha resaltado "el valor específico que aporta la iniciativa de esta muestra de teatro del Carmen que se consolida año a año como una excelente ventana para que los muchos aficionados y aficionadas a la escena con los que contamos en la ciudad puedan mostrarnos su gran talento, al tiempo que una oportunidad para que los espectadores accedan a una programación variada y de calidad con propuestas escénicas muy diferentes".

La programación que El Carmen ha elaborado para la XLI edición de su muestra incluye la representación de siete obras, seis de las cuales pondrán en escena grupos locales, además de una séptima obra que llegará de la mano de un grupo alicantino, de Alfaz del Pí, que llega de la mano de una componente con raíces logroñesas.

La Muestra será, por otra parte, una variada muestra que incluirá tanto a dramaturgos célebres de diferentes épocas -como Muñoz Seca, García Lorca e Ira Levin-, algunos de los nombres más representados de la escena actual, como Alfredo Sanzol o autoras y montajes más recientes, como puede ser el caso de Piedad Valverde, cuya obra 'Años luz' se pondrá en escena por primera vez con el montaje de Ateneo Teatro.

Por su parte, los miembros de la Asociación han puesto en valor el desarrollo de esta Muestra por el "gran esfuerzo que supone de organización y que se ha mantenido estos 41 años".

PROGRAMACIÓN

Jueves 16 de octubre. 'El fresco del fuego y otras astracanadas'. Teatro Crítico Universal (TECU) Teatro Crítico Universal, de la Universidad de La Rioja pone en escena una comedia de Pedro Muñoz Seca, destacado autor del 'astracán', género teatral cómico que satiriza las convenciones sociales y que se basa en los malentendidos, los juegos de palabras y las situaciones disparatadas.

Viernes 17 de octubre. 'En la luna': Grupo de Teatro Alpí Teatre (Alfaz del Pí) La obra, de Alfredo Sanzol cuenta con prestigiosos reconocimientos como el premio Max al mejor espectáculo de teatro y el montaje del grupo alicantino también viene siendo reconocido en este año con galardones en diferentes certámenes de teatro aficionado. Una exploración surrealista sobre la transición española que se desarrolla en la luna con la tierra de fondo.

Sábado 18 de octubre. 'La boda de la novia': Asociación Escenario Vacío Se trata de una adaptación contemporánea y feminista basada en la obra 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca. La historia de una novia que se enfrenta a una lucha interna entre su deseo personal y las presiones sociales impuestas se traslada a un contexto contemporáneo.

Domingo, 19 de octubre. 'El cuarto de Verónica': La Garnacha Teatro Uno de los grupos clásicos de la Muestra, La Garnacha, echa mano de otro dramaturgo clásico del siglo XX, Ira Levin, autor de obras tan conocidas como 'La semilla del diablo' o 'Los niños del Brasil'. La obra entrelaza la realidad y la fantasía en una cautivante telaraña a partir de un encuentro y del parecido de la protagonista con otra persona fallecida.

Viernes 24 de octubre. 'Años luz': Ateneo Teatro Montaje que se pondrá en escena por primera vez en la muestra, de la mano de la compañía teatral de más reciente implantación en la escena aficionada de Logroño. Ateneo Teatro está integrada por personas vinculadas al Ateneo Riojano que trabajan habitualmente con textos propios de la autora Piedad Valverde.

Sábado, 25 de octubre. 'Somos mujeres': K'ndilejas Logroño Obra reciente del autor italiano Fabio Rosato para un elenco totalmente femenino, que es un cúmulo de sentimientos encontrados por parte de cuatro damas enamoradas, víctimas de un Don Juan sin corazón, en torno al cual urden un maquiavélico plan de venganza.

Domingo, 26 de octubre. 'Percy Jackson. El ladrón del rayo': Teatro Pobre IES La Laboral Otro de los grupos emblema del teatro aficionado logroñés, desde 1974, y también uno de los participantes habituales de la Muestra. En este caso, plantean un montaje sorprendente a partir de una de las obras más conocidas de Rick Riordan que ha dado origen a una conocida saga de libros y de películas.