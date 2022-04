La compañía de Manuel Liñán y el espectáculo “¡Viva!” clausura mañana los ‘Jueves flamencos’

LOGROÑO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 'Jueves Flamencos' llegan mañana al punto final de su edición número 26 con la actuación de la Compañía Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017, y su espectáculo "¡Viva!". Será un espectáculo que se desarrollará a las 19,30 horas en el Teatro Bretón.

En clave de celebración, Manuel Liñán propone la pluralidad del baile, las distintas formas y la singularidad de cada una de ellas, junto a bailaores-bailarines que serán los encargados de explorar y bucear en este universo fascinante.

"De pequeño me encerraba en mi cuarto y me vestía con la falda verde de mi madre. Me adornaba el pelo con flores, me maquillaba, y bailaba a escondidas. Ese baile era impensable fuera de esas cuatro paredes".

De esta memoria íntima nace '¡Viva!', en unas circunstancias, donde reglas sociales y artísticas, imponen de alguna manera que el artista deba manifestarse según su género.

'¡Viva!' ve la luz, rememorando aquellos instantes. Un grito a la libertad de la transformación, que no siempre implica una manera de enmascararse, sino más bien una desnudez.

La dirección y el baile corre a cargo de Manuel Liñán (Premio Nacional de Danza 2017), que también encabeza el elenco de bailarines, formado además por Manuel Betanzos, Jonatán Miro, Hugo López, Miguel Heredia, Víctor Martin y Daniel Ramos.

La dirección musical es de Francisco Vinuesa, que igualmente, firma la música con Víctor Guadiana y Kike Terron, además de estar a la guitarra. Al cante, por último, están David Carpio y Antonio Campos, con Víctor Guadiana al violín y Kike Terrón, en la percusión.