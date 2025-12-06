Compañía de María-La Enseñanza de La Rioja presenta un proyecto para fomentar la equidad - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa", a través de la Convocatoria EduCaixa, ha otorgado ayudas de 5.000 euros a 97 centros educativos de toda España para diseñar e implementar proyectos de mejora educativa basados en evidencias con el objetivo de mejorar el aprendizaje y promover la equidad en las aulas. Estos proyectos tendrán un alcance a 1.200 docentes y llegarán a 18.000 alumnos.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el del Colegio Compañía de María-La Enseñanza de Logroño (La Rioja), que ha desarrollado el proyecto Aquí diseñamos tod@s que aborda la metacognición y aprendizaje autorregulado.

La jornada de clausura de la segunda convocatoria se ha celebrado esta semana en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en un acto de reconocimiento que ha reunido a los docentes responsables de los proyectos seleccionados.

Todas las propuestas seleccionadas en la convocatoria están respaldadas por evidencias científicas en el ámbito educativo. Además, abordan temáticas clave, como las habilidades de alfabetización, la educación socioemocional, el comportamiento del alumnado, la colaboración con familias, la metacognición y el aprendizaje de las matemáticas.

LA EDUCACIÓN, HERRAMIENTA PODEROSA PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD

La educación es una de las herramientas más poderosas para reducir las desigualdades que dividen nuestra sociedad y avanzar hacia una mayor equidad. En la Fundación "la Caixa" creemos en su capacidad transformadora y, por ello, trabajamos para garantizar una educación de calidad para todos los alumnos poniendo especial atención en quienes proceden de contextos vulnerables. Apostamos por la educación como palanca de cambio social, convencidos de que es clave para construir un futuro más justo e inclusivo", ha asegurado Maria Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación 'la Caixa'.

Para facilitar la implementación de los proyectos, los centros educativos cuentan con las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF), un referente internacional en el uso de evidencias educativas. Estas guías, adaptadas al contexto español por EduCaixa, ofrecen recomendaciones claras y prácticas para que el profesorado pueda trasladar los resultados de la investigación a sus aulas.

Entre sus aportaciones destacan consejos para mejorar la convivencia escolar y la conducta del alumnado, estrategias para enseñar matemáticas a estudiantes con dificultades de aprendizaje y orientaciones para fomentar el desarrollo social y emocional en primaria. Con estas herramientas se intenta convertir las evidencias científicas en acciones concretas que impulsen la calidad educativa.

EDUCAIXA, COMPROMETIDOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

EduCaixa es el programa educativo de la Fundación "la Caixa", dirigido a alumnos y docentes de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado básico y medio, especialmente el más vulnerable.

A través de recursos, programas y actividades se trata de fomentar el desarrollo de competencias en los más jóvenes, impulsar la formación continua del profesorado y promover la generación y el uso de evidencias educativas en las aulas.

Comprometida con la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades para quienes más lo necesitan, la Fundación "la Caixa" considera la educación una herramienta clave para la transformación social. Por ello, apuesta por iniciativas que promuevan una enseñanza de calidad, reafirmando así su misión de contribuir al progreso educativo y social.