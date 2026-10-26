La compraventa de viviendas en La Rioja y baja un 19% tras empeorar su evolución interanual en agosto - EPDATA

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en La Rioja en agosto empeora y desciende un 19% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), hasta un total de 325 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 29,3% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en La Rioja, 312 se realizaron sobre viviendas libres y 13 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 44 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 281 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 554 operaciones sobre viviendas. Además de las 325 compraventas, 126 fueron herencias, 16 donaciones y 1 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en La Rioja 1.031 fincas urbanas a través de 572 compraventas, 244 herencias, 51 donaciones, 1 permutas y 163 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 448 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 236 herencias, 115 compraventas, 16 donaciones, 1 permutas y 80 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%).

En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla - La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente.