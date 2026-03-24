La compraventa de viviendas en La Rioja vuelve a tasas positivas con un aumento del 11,8% en enero

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LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en La Rioja en enero ha subido un 11,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5 por ciento a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 485 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 15,2 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 485 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en La Rioja, 450 se realizaron sobre viviendas libres y 35 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 44 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 441 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 746 operaciones sobre viviendas. Además de las 485 compraventas, 149 fueron herencias, 20 donaciones y 0 permutas.

En total, durante enero se transmitieron en La Rioja 1.453 fincas urbanas a través de 960 compraventas, 274 herencias, 35 donaciones, 0 permutas y 184 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 508 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 174 herencias, 230 compraventas, 15 donaciones, 15 permutas y 74 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55 por ciento seguida de La Rioja, un 11,75 por ciento más, y País Vasco (+9,15 por ciento). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94 por ciento, 19,65 por ciento y del 14,72 por ciento, respectivamente.