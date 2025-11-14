Concatedral de La Redonda acoge hasta marzo en una exposición un recorrido por la fe y los códices medievales riojanos

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concatedral de La Redonda de Logroño acoge hasta finales de marzo en una exposición, titulada 'Fides et Codex', un recorrido por la fe y los códices medievales riojanos. La muestra conmemora el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y el 1100 aniversario de la fundación del Monasterio de San Martín de Albelda.

Ha sido inaugurada por el vicario de Pastoral y párroco de la Concatedral, Víctor Manuel Jiménez López de Murillas, por el delegado de Patrimonio Diocesano, Jesús Ignacio Merino, y por el consejero de Cultura del Gobierno riojano, José Luis Pérez Pastor.

Jiménez López de Murillas ha explicado que "es una exposición muy importante para nosotros, para todos los cristianos y todos los riojanos, donde vamos a dar a conocer la estrecha relación que hay entre la fe y la cultura en dos efemérides importantes, históricas, que estamos celebrando".

Por una parte, ha explicado, "el 1100 aniversario del monasterio de San Martín de Albelda y su escritorio, y también estamos con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, donde se proclama el primer texto dogmático, el credo de la Iglesia, que todavía hoy los cristianos estamos rezando, proclamando en todos los templos de la Iglesia católica".

"La importancia de esta exposición reside no solamente en lo que vamos a contemplar dentro de las miniaturas, sino también la colección más grande de códices que hemos logrado aquí reconstruir con facsimiles, tanto el de San Millán de la Cogolla como el de San Martín de Albelda, y también otros códices que hemos traído", ha añadido.

Ha puesto en valor el hallazgo de una "gran Biblia de miniaturas que se hizo por parte de un copista canónico de la Catedral de Calahorra; es la Biblia que se llama de Pamplona porque la encargó el rey Sancho Fuerte de Pamplona, y que se encuentra en Augsburgo".

Por su parte, Merino ha señalado que la exposición "es una oferta

más para divulgar nuestro patrimonio y para comprender nuestro ser, o sea, cómo a la sociedad la fe cristiana la ha ido configurando y conocer".

"Aquí en La Rioja siempre nos sentimos muy orgullosos de las Glosas, pero tenemos tanto patrimonio escrito y es conocer también todo esto, ofrecerlo a la sociedad y poder trabajar entre todos para sentirnos orgullosos de nuestro pasado y construir nuestro futuro", ha añadido.

"AHONDA EN LAS RAÍCES"

El consejero de Cultura ha destacado que la muestra "ahonda en las raíces de muchas cosas; en primer lugar, en recuperar espacios catedralicios como núcleos que irradien cultura y actividad cultural; y en segundo lugar, como un recordatorio y una muestra siempre viva de la riqueza codicológica que tiene La Rioja".

De hecho, ha asegurado que "es reflejo de una Edad Media vibrante en este territorio; una Edad Media en unos momentos de formación de muchas cosas, en los cuales La Rioja tuvo una gran presencia de eremitorios, de monasterios y de templos que servían para preservar la cultura, amplificarla y reflexionar sobre ella".

Entre las piezas expuestas destacan el 'Códice Vigiliano o Albendense', los 'Beatos de San Millán y de El Escorial', el 'Códice Calixtino', las 'Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio' y los 'Libros de Horas de Isabel la Católica y de Felipe II'.

Junto a la exposición, se desarrollará el 25 de noviembre, a las 19,00 horas, en la Biblioteca de La Rioja una conferencia sobre el Concilio de Nicea, y tres días antes, el 22 de noviembre a las 20,45 horas, en la Concatedral de La Redonda un concierto del Coro de la Universidad Pontificia de Salamanca.