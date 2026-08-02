La Concatedral de Santa María de la Redonda renueva su iluminación ornamental exterior gracias a la Fundación Iberdrola España - FUNDACIÓN IBERDROLA

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concatedral de Santa María de La Redonda de Logroño cuenta con una renovación integral de la iluminación exterior del templo con el objetivo de recuperar una percepción nocturna fiel, equilibrada y coherente con su valor patrimonial. Con una inversión de 225.000 euros, gracias a la Fundación Iberdrola España, se han instalado 122 nuevas luminarias de tecnología LED de última generación, alcanzando una potencia instalada total de 6.213W.

Asimismo, gracias al uso de tecnología LED de última generación, se reducirá el consumo energético del templo y su gasto energético.

La elección de una iluminación cálida resalta la construcción de la Concatedral, principalmente en piedra arenisca en forma de sillería, y los detalles de su enorme fachada occidental, obra de Juan Bautista de Arbaiza, Juan Martín de Beratúa y Francisco Gorbea.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que "La Redonda es uno de los grandes símbolos de Logroño y un referente patrimonial, cultural y espiritual para nuestra ciudad. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la Diócesis y la Fundación Iberdrola España, la concatedral cuenta ya con una nueva iluminación ornamental que realza su belleza arquitectónica y pone aún más en valor uno de nuestros edificios más emblemáticos".

En este sentido, el primer edil ha añadido que "esta nueva iluminación mejora la experiencia de las miles de personas que cada año visitan La Redonda y contribuye a hacer de nuestro casco antiguo un espacio cada día más atractivo, acogedor y vivo".

Por último, ha señalado que este proyecto "es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones permite conservar, proteger y difundir nuestro patrimonio. Además, se suma a las diferentes iniciativas que el Ayuntamiento viene impulsando para renovar la iluminación del centro histórico de Logroño, avanzando en su revitalización y mejora de uno de los espacios más importantes de nuestra ciudad".

Asimismo, monseñor Santos Montoya Torres, obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, ha agradecido al párroco de la Concatedral, Víctor Jiménez, su dedicación y el impulso dado a este proyecto. "Esta actuación es fruto del encuentro, del diálogo y de la colaboración entre la Iglesia, las instituciones y las empresas".

"Cuando sumamos esfuerzos, el resultado revierte en la conservación, el realce y la difusión de nuestro patrimonio. La Redonda es patrimonio de la Iglesia, pero también es un bien de todos los logroñeses y riojanos. Su nueva iluminación contribuye a embellecer la ciudad, a potenciar su atractivo turístico y a ofrecer a vecinos y visitantes una imagen renovada de uno de los templos más emblemáticos de La Rioja", ha señalado.

Para Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España: "La conservación del patrimonio implica no solo proteger y preservar nuestros monumentos, sino también garantizar que puedan seguir siendo admirados y disfrutados por las generaciones presentes y futuras. Con esta intervención, la Fundación Iberdrola España reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio cultural español, demostrando cómo la innovación y la sostenibilidad pueden contribuir a realzar los grandes monumentos que forman parte de nuestra historia e identidad colectiva".