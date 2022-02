El concejal de Deportes felicita a Agustín Casado "por su extraordinario juego en el Europeo de Balonmano"

Destaca también el papel del "Ciudad de Logroño" como cantera de grandes figuras

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha recibido esta tarde en el Ayuntamiento al balonmanista, Agustín Casado, jugador del BM "Ciudad de Logroño" y una de las grandes figuras de la Selección española de Balonmano que el pasado fin de semana se proclamó Medalla de Plata en el Europeo celebrado en Hungría y Eslovaquia.

"España ha jugado con un equipo en buena parte renovado y en esa renovación ha brillado Casado, que sin duda se ha convertido en una de las figuras del Europeo. Para nosotros es un gran orgullo tenerlo aquí jugando en el club de nuestra ciudad. Así que confiamos en que mantenga el mismo nivel para cosechar con el Ciudad de Logroño grandes triunfos en la Liga y en las competiciones europeas".

El concejal ha lamentado que la próxima temporada no continúe en Logroño, ya que ha fichado por el Meshkov Brest de Bielorrusia, no obstante le ha deseado mucha suerte consciente de que no olvidará su paso por nuestra tierra.

En este sentido, Antoñanzas ha puesto en valor el trabajo del BM "Ciudad de Logroño" y trasmitido a su presidente, Ángel Rituerto, su reconocimiento, tanto por la trayectoria de triunfos en España y Europa, como por su labor de cantera.

"Ha sido un gran orgullo ver en esa Selección a al menos media docena de jugadores que han pasado por Logroño y que hoy copan la Selección. Nombres como Ángel Fernández, Gedeón Guardiola, Iñaki Peciña, Sánchez Migallón... y eso es mérito de un club que sabe fichar a grandes promesas y jugadores que ya despuntan, a los que les resulta muy atractivo venir a completar su formación con un equipo serio que siempre está en los puesto más altos de la tabla, que juega en Europa, que aporta calidad".

Un trabajo que está brillando en la actualidad con estos nombres pero que también lo ha hecho en otros momentos, como ha querido poner de manifiesto el concejal de Deportes mencionando la figura de uno de los iconos del club riojano, Rubén Garabaya.