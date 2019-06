La concejala de Podemos-Equo Carrero pide "disculpas" por haber dado crédito a "manifestaciones mediatizadas"

Publicado 10/06/2019 18:50:02 CET

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala electa de Podemos-Equo en Haro, Arantxa Carrero, pide "disculpas" por haber creído "voces" que le llevaron a realizar "manifestaciones que estuvieron mediatizadas e impulsadas desde determinadas personas que" consideraba "de confianza".

Podemos ha enviado una nota de prensa después de que saliera a la luz, a través de las redes sociales, una grabación en la que Carrero tildaba al concejal del PR de Haro, Leopoldo García, de corrupto.

"Tengo que reconocer que dichas manifestaciones estuvieron mediatizadas e impulsadas desde determinadas personas que yo consideraba de confianza", ha dicho.

Ha añadido: "Mi gran error ha sido escuchar esas voces y haberlas considerado fiables, y pido disculpas por ello tanto a los votantes de Podemos que me han elegido como concejala como al propio Leopoldo García y a la alcaldesa Laura Rivado".

Ha destacado cómo las manifestaciones se vertieron "en un entorno de conversación privada" y ha explicado que "la reunión fue grabada en audio y, posteriormente, fue enviada mediante cuentas sin identificación en redes sociales".

Ha considerado que esto es algo "absolutamente deplorable" y lo ha rechazado, especialmente, "cuando se ha realizado, presumiblemente, por persona o personas que dicen ser miembros de Podemos".

"Me he dado cuenta de su intención no estaba en tratar de ayudar en el proceso de negociación para la gobernabilidad de Haro sino que precisamente se trataba de todo lo contrario, de boicotearla, torpedearla y facilitar así que el Partido Popular pueda hacerse con la alcaldía de Haro", ha afirmado.

Ha añadido que "el hecho de que se haya hecho público intencionadamente no solamente es rechazable sino que posiblemente pueda ser constitutivo de delito".

Así, ha informado de que se ha puesto en contacto "inmediatamente con la dirección regional de Podemos y conjuntamente vamos a tomar medidas en dos vías, una de carácter interno disciplinario y otra de carácter legal que está en estos momentos en estudio por parte de los equipos jurídicos" y que comunicarán "en breve".

Ha señalado: "En el momento en que Leopoldo García tuvo conocimiento de ese audio se puso en contacto conmigo para ponerse a mi disposición y ofrecerme cualquier tipo de información con el fin de disipar las dudas o falsas informaciones a las que yo, equivocadamente, quise dar verosimilitud".

Por eso, ha agradecido a Leopoldo García su actitud conciliadora y su comprensión; también, "a la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, que haya entendido que todo esto obedece a las razones antes indicadas y que su voluntad, al igual que la del Partido Riojano, es la de seguir avanzando para un gobierno municipal entre Psoe, PR y Podemos".