Concejales firmantes de la moción de censura en Santurdejo acusan a 'Por La Rioja' de "arrogarse falsamente" la acción

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los concejales firmantes de la moción de censura en Santurdejo, Agustín San Martín y Carmelo Ruiz, han acusado a 'Por La Rioja de "arrogarse falsamente" dicha acción, al tiempo que "rechazan de forma absoluta cualquier vinculación con el partido y su apropiación indebida de esta iniciativa municipal".

A través de un comunicado, los ediles rechazan la "instrumentalización política de 'Por La Rioja', que ha emitido una nota de prensa atribuyéndose de manera falsa y fraudulenta la autoría y responsabilidad de la moción de censura contra la alcaldesa de Santurdejo - del Partido Popular-".

Para los concejales "esta afirmación constituye una manipulación deliberada de la realidad y una apropiación indebida de una decisión tomada de forma autónoma e independiente por los concejales firmantes".

De hecho, ambos han asegurado "no tener ninguna relación con 'Por La Rioja'; no representamos a "Por La Rioja" ni actuamos bajo sus directrices; y que nunca hemos sido consultados ni hemos autorizado que este partido se atribuya nuestra iniciativa".

"Esta moción no es decisión del partido 'Por La Rioja', sino de concejales preocupados por la gestión municipal", han señalado. Los concejales firmantes han indicado que "la moción de censura responde exclusivamente a las circunstancias específicas de la gestión municipal en el Ayuntamiento de Santurdejo".

Entre ellas, han detallado las "deficiencias graves en la gestión municipal actual; incumplimiento de compromisos con los vecinos de Santurdejo; necesidad urgente de un cambio en la dirección del Ayuntamiento; y responsabilidad con nuestros electores y con el municipio".

Con ello, han criticado la "estrategia" de 'Por La Rioja' ya que "pretende apropiarse de una iniciativa ajena para obtener rédito político; utilizar el nombre de los firmantes sin autorización ni consulta previa; tergiversar los motivos reales de la moción para adaptarlos a su discurso partidista; y falsear la realidad presentándose como autores de una decisión que no les corresponde".

La nota de prensa emitida por 'Por La Rioja', han asegurado los concejales contiene "afirmaciones falsas" que relacionan esta moción con su "decálogo de medidas" y con su posicionamiento político regional, algo que "es mentira", ya que dicen que su moción "no tiene relación alguna con dicho decálogo ni responde a directrices de ningún partido".

Por ello, han exigido "una rectificación inmediata" a 'Por La Rioja, así como que "retire de forma inmediata su nota de prensa; rectifique públicamente sus declaraciones falsas; y cese en la utilización fraudulenta de nuestra iniciativa municipal, así como que se disculpe públicamente por esta apropiación indebida".

Finalmente, los concejales han asegurado que su "única lealtad es con los vecinos de Santurdejo y con la mejora de la gestión municipal", por lo que "no permitiremos que ningún partido político se apropie de nuestras decisiones ni manipule nuestras motivaciones para su beneficio electoral".

"La moción de censura es una herramienta democrática legítima que utilizamos de forma responsable y por razones exclusivamente municipales, por lo que no aceptamos tutelas partidistas ni instrumentalizaciones políticas", han concluido.