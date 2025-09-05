Una concentración en Logroño exige un convenio justo para el sector de la dependencia

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por CCOO, UGT, CSIF y USO, que se ha desarrollado junto a la Dirección General de Servicios Sociales en Logroño, ha reclamado un convenio justo para el sector de la dependencia, que desarrolla principalmente su trabajo en residencias de personas mayores y centros de día.

Junto a representantes de los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día han acudido representantes de diferentes formaciones políticas. Han cortado por espacio de media hora la calle Villamediana de la capital al grito de 'Sin convenio, no hay dignidad" o "Queremos mejoras, basta de abusos".

Como portavoz de la protesta ha ejercido el responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, que ha señalado a los medios de comunicación que con la concentración "queremos responder a la necesidad de evitar la precarización que está teniendo el sector; el sector sociosanitario, los trabajadores y trabajadoras de residencias, centros de día están viviendo unas situaciones lamentables, tanto en condiciones retributivas como condiciones laborales".

"El sueldo que reciben el 60 por ciento de los trabajadores, que son las gerocultoras, es escasamente el salario mínimo interprofesional", ha añadido además, que "se cobra el 50% menos de salario que si nos vamos a trabajar al otro del Ebro, y esto está haciendo que el personal emigre a trabajar a otras comunidades o elija otros sectores de trabajo".

Ello ha hecho según Laspeñas que "nos estemos quedando sin gente para trabajar en las residencias, que es un diagnóstico que la patronal coincide con nosotros y lo que hace falta es que ahora ese diagnóstico lo materialicen en condiciones concretas en el convenio colectivo que estamos negociando".

De hecho, ha recordado que el 10 de septiembre éstos últimos "se comprometieron a mandarnos una plataforma con medidas concretas, realistas, de lo que es el convenio colectivo" por lo que "lo esperamos con esperanza, pero también con duda, porque llevamos cinco años negociando el convenio".

"Este año las reuniones han sido más intensas, pero no tenemos nada en concreto encima de la mesa, pero lo vemos con esperanza, porque creemos que tenemos que avanzar y si no recibimos esas buenas noticias de avances significativos pues seguiremos con las movilizaciones necesarias o cualquier otra medida de presión hasta conseguir un trabajo digno en los trabajadores y trabajadoras de estas residencias y centros de día", ha afirmado el portavoz.

Laspeñas, para concluir, ha apuntado que "los pocos trabajadores que quedan, porque hay muchos que faltan por ausencias justificadas, conlleva una sobrecarga de trabajo a los profesionales que quedan y eso evidentemente redunda en una peor calidad a los usuarios que hay en los centros de día y residencias".