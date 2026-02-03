Una concentración en Logroño recuerda a la última mujer asesinada por violencia machista en España - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a la última mujer asesinada en España por violencia machista, así como ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencio por las asesinadas, que ha concluido en aplausos.

El último asesinato por violencia machista se produjo, el 1 de febrero, en Mos (Pontevedra), siendo la víctima María Belén, de 52 años. Con este caso, ya van seis mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en España, a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2002, han sido 1.347 mujeres asesinadas en el país por violencia de género.

Al término de la concentración, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha lamentado que "apenas llevamos un mes de este nuevo año 2026 y ya tenemos la sexta muerte por violencia machista". Por ello, ha señalado que "en cuanto esta violencia siga vigente en este país, seguiremos rechazando desde las instituciones y desde luego desde el gobierno de España cualquier asesinato y cualquier muestra de violencia de género mientras se vayan produciendo".

Ha pedido que "todos estemos atentos a cualquier síntoma, a cualquier gesto que podamos intuir en nuestro entorno de violencia de este tipo para tratar de evitar estas muertes que desde luego no tienen ningún sentido en una sociedad democrática como la nuestra".

La delegada del Gobierno ha recordado que al recurso del 016 -servicio telefónico oficial en España de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las formas de violencia de género- se une "cualquier número de teléfono de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Ha apuntado que "las administraciones autonómicas locales también tienen su manera de apoyar a las víctimas y por supuesto insistir en que cualquiera que sufra esta violencia y sobre todo cualquiera que esté en su entorno lo utilice".

Arraiz también ha criticado que "parece mentira que en España después de más de 40 años de democracia haya partidos políticos que siguen sin reconocer la violencia machista". "Creo que ya es indudable para todos los asesinatos hacia mujeres por sus parejas o exparejas por el mero hecho de ser mujer, mientras que hay partidos como Vox que siguen negándolo y hay que denunciarlo, también, porque además hacen flaco favor a la sociedad en su conjunto".