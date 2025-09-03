Una concentración en Logroño recuerda a las últimas víctimas de violencia machista y repulsa los asesinatos

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración que se ha desarrollado en el Espolón de Logroño ha querido recordar a las últimas víctimas de violencia machista; cinco en el último mes, y ha querido mostrar su repulsa a estos asesinatos. Han guardado un minuto de silencio que ha concluido en aplausos.

Al término de la protesta, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha lamentado estas muertes, al tiempo que ha señalado que "es lamentable vivir en un país como el que vivimos, que en principio es un país avanzado, de una sociedad que todos creemos que hemos hecho muchos avances en muchas cosas y sigamos teniendo que lamentar este tipo de muertes en este país por los motivos que ya hemos comentado"

Ha señalado que "son ya 25 mujeres las mujeres asesinadas este año a manos de la pareja o expareja". Por lo tanto, "seguiremos en ello, seguiremos manifestándonos y concentrándonos para lamentarlo y recordar a todas las víctimas".

En este sentido, la delegada del Gobierno ha indicado que "todas aquellas personas que tengan conocimiento de una situación de este tipo, de violencia contra una mujer, que lo denuncien, que ponemos los medios para estas mujeres para que puedan sentirse seguras y que seguiremos haciendo, y que no hay opción a no hacerlo".

Arraiz, para concluir, ha incidido "en que las mujeres que tengan algún tipo de violencia, aunque pueda parecer menor, se alejen de esa violencia y que nosotros, de verdad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Administración están para protegerlas; no hay que aguantar ningún tipo de violencia por menor que pueda parecer".