Concentración en Logroño en repulsa del último asesinato machista, entre llamadas a la unidad y a que víctimas denuncien - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nueva concentración, en El Espolón de Logroño, frente a la Delegación del Gobierno, ha repudiado este mediodía el último asesinato machista, el de Alejandra, cometido el pasado jueves 23 de abril en la localidad toledana de Seseña.

Como se ha dicho al inicio de la protesta, "nuestra más rotunda condena por el último asesinato confirmado por violencia de género, por el que reiteramos nuestro más sentido pésame a los familiares y amistades de la vida".

"Alejandra -se ha recordado- tenía 44 años y fue asesinada en Seseña, Toledo, el 23 de abril, presuntamente por su expareja. Con este terrible asesinato, son 17 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y 3 los niños asesinados por violencia vicaria en España en lo que llevamos de 2026".

Desde que hay registros en el año 2003, "son ya 1.358 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género y desde 2013, 68 menores han sido asesinados por violencia vicaria, 515 niñas o niños han quedado huérfanos".

"No debemos quedarnos indiferentes ante estas cifras, ya que detrás de cada cifra hay una vida, una familia, un entorno marcado para siempre. No podemos permitir que estos datos se conviertan ni en rutina ni en estadísticas que se leen y se olvidan. La violencia machista es una emergencia social y exige un compromiso colectivo, implicación institucional y responsabilidad ciudadana. Nos interpela como sociedad y por ello no podemos tolerar ningún tipo de violencia sobre las mujeres", se ha asegurado.

Por ello, "se hace un llamamiento a las instituciones, a administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener esta lucha desde la unidad y desde la firmeza", "a pesar de planteamientos negacionistas de la violencia machista, vamos a perseverar y vamos a seguir avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de todo tipo de violencia sobre la gente".

Tras el minuto de silencio, que ha finalizado con aplausos por parte de todos los presentes, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha subrayado que "hoy volvemos a concentrarnos en las puertas de la Delegación del Gobierno porque tenemos que lamentar otra muerte más en manos de una mujer, en manos de su expareja en este caso, en Toledo, una mujer joven, 44 años".

"Hoy -ha reseñado Arraiz- sí que me gustaría hacer hincapié en el hecho de la necesidad de la denuncia. En el caso de Alejandra, que es la víctima que hoy tenemos que lamentar, había interpuesto denuncia pero la había retirado. Por lo cual yo tengo que insistir en que en cualquier caso es importante denunciar, es importante también contar con los servicios y el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las distintas administraciones, para evitar además situaciones como la que hoy tenemos, insisto, que lamentar".

A ello ha sumado la importancia de continuar con protestas como la de hoy. "Todos los partidos políticos, entidades, administraciones, que consideramos que la violencia de género es una lacra que en la sociedad del siglo XXI en España no debería producirse, tenemos que estar aquí. Sigo invitando a todos aquellos que siguen sin reconocerlo, aunque me parece a veces un trabajo inútil, pero creo que es importante que todos seamos conscientes de que esto es una lacra con la que hay que acabar", ha finalizado la delegada del Gobierno en La Rioja.