Una concentración en Logroño visibiliza 'la masacre de la harina' ocurrida en Gaza y rinde homenaje a sus víctimas

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha visibilizado hoy, en Logroño, 'la masacre de la harina' ocurrida en Gaza y ha rendido homenaje a sus víctimas. Para ello, los asistentes han derramado harina en el Paseo del Espolón.

El lugar donde, tradicionalmente, Amistad con Palestina organiza las concentraciones de apoyo a Palestina ha congregado hoy a medio centenar de ciudadanos que han recordado la "situación cada vez más dolorosa" en Gaza, en palabras del portavoz, Fares Khader.

'La masacre de la harina' fue la matanza de un gran grupo de personas que tuvo lugar la noche del 29 de febrero de 2024 en Gaza, cuando civiles palestinos acudieron desesperados a por sacos de harina de ayuda humanitaria y el ejército de Israel disparó contra la multitud.

En la concentración de hoy, los ciudadanos asistentes (no ha faltado tampoco la diputada de IU Henar Moreno) han volcado harina en un plástico al que, después, han echado pintura roja en representación de la sangre vertida.

El portavoz se ha referido a la guerra del hambre al norte de Gaza, los bombarderos, los niños asesinados, las enfermedades, y ha visto necesario "lanzar la voz para mover a los poderes públicos a tomar decisiones ante la masacre".

Así, los ciudadanos asistentes han proclamado: "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel".

En el comunicado leído hoy, se ha recordado cómo, durante los últimos seis meses, "desde que el Estado terrorista de Israel inició la invasión de Gaza", Amistad con Palestina se ha movilizado. "No nos van a callar", ha aseverado.

"Desde la última movilización llevada a cabo en nuestra región, la maquinaria de muerte sionista se ha superado a sí misma en cuanto al grado de crueldad aplicado", ha señalado el manifiesto en referencia a 'la masacre de la harina'.

"No nos engañan, durante estos seis meses no ha habido una condena inequívoca de los crímenes de Israel. No ha habido ninguna sanción diplomática o económica contra las entidades o intereses sionistas. Por tanto, quienes nos manifestamos hoy aquí exigimos al Gobierno español hechos, no palabras", ha añadido.